El Govern valencià recorrerà contra la retallada del Tajo-Segura si el Consell De Ministres no inclou la seua petició

El ple del Consell d’Estat ha aprovat per unanimitat el dictamen sobre el projecte de decret pel qual s’aprova la revisió dels plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques i que inclou la modificació dels cabals ecològics del riu Tajo.

A més, també ha aprovat per unanimitat, entre altres assumptes, el projecte de decret dels plans d’ordenació de l’espai marítim de les cinc demarcacions marines espanyoles.

L’informe preceptiu de l’alt òrgan consultiu incorporarà els comentaris fets pels consellers i ha sigut enviat al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, segons han confirmat fonts del Consell d’Estat.

Una vegada que el dictamen estiga en el departament que dirigeix la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, aquest departament haurà d’estudiar i incorporar al projecte de decret els comentaris de la institució.

Així doncs, una vegada modificat el text, els plans de conca per al tercer cicle de planificació 2022-2027 s’elevaran al Consell de Ministres per a l’aprovació definitiva i la remissió posterior a la Comissió Europea, amb retard, ja que Espanya havia d’haver-ho fet abans d’acabar el 2022.

Al tancament d’aquesta edició, el Govern valencià mancava dels detalls del dictamen. “Usarem qualsevol via en defensa dels regants d’Alacant i, en qualsevol cas, mantenim obertes les vies de diàleg”, van afirmar des del Palau de la Generalitat Valenciana. L’executiu que presideix el socialista Ximo Puig sempre s’ha manifestat categòric en el fet que, si la proposta elevada al Consell de Ministres no inclou els acords en el Consell Nacional de l’Aigua, que condicionava l’augment progressiu del cabal ecològic a l’estat de les aigües del Tajo, s’hi recorreria per la via contenciosa administrativa.

El decret preveu la planificació hidrològica de les demarcacions Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Xúquer, així com de la part espanyola dels rius internacionals, compartits amb Portugal: Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana; i amb França: Cantàbric Oriental i Ebre.

L’expedient complex analitzat pel Consell d’Estat sumava gairebé 5.000 fulls, entre els quals figura la polèmica modificació dels cabals ecològics del transvasament Tajo-Segura, que han sigut criticats per Múrcia, la Comunitat Valenciana i Andalusia i defensats per Castella-la Manxa.

L’expedient del decret va arribar al Consell d’Estat amb tots els documents acumulats en la tramitació i amb la petició d’audiència de les comunitats autònomes esmentades, que discrepen fonamentalment de l’establiment de cabals ecològics en el riu Tajo i que afecten els volums d’aigua transferibles d’aquesta conca a l’aqüeducte Tajo-Segura.

El Govern va remetre al Consell d’Estat la seua proposta de decret i va sol·licitar a la institució consultiva un dictamen pel procediment d’urgència amb la finalitat de rebre’l abans del 20 de gener.

El tràmit va recaure en la secció huitena del Consell d’Estat, que presideix el conseller permanent Enrique Alonso García. El ple també ha analitzat dijous el projecte de decret pel qual s’aproven els plans d’ordenació de l’espai marítim de les cinc demarcacions marines espanyoles, un assumpte aprovat també per unanimitat i el dictamen del qual també serà remés dijous mateix al Ministeri per a la Transició Ecològica.