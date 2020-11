La Guàrdia Civil deté huit antifeixistes acusats d’atacar-los durant la manifestació contra el desembarcament d’un grup neonazi a Pego

La Guàrdia Civil ha detingut dimarts huit joves antifeixistes a Pego, d'entre 18 i 32 anys, que es van manifestar el 18 d’octubre passat contra la presència d’un grup neonazi que va desembarcar en la localitat en ocasió d’un partit de futbol. L’institut armat acusa els detinguts d’haver atacat presumptament amb pedres i llambordes els agents que es van desplegar en la localitat aquella jornada tan tensa. Un dels detinguts és militant de l’assemblea de la Marina Alta del grup juvenil independentista Arran, segons ha informat l’organització en Twitter.

Els agents, segons un comunicat de la Guàrdia Civil, van ser atacats amb "pedres, botelles de cristall, llambordes i fins i tot una tapa d'embornal". Sis guàrdies van resultar ferits i part del material antidisturbis va quedar "greument danyat".

Els neonazis, vinculats a un grupuscle hooligan del CF Gandia, van haver de ser protegits per efectius de les unitats d’antidisturbis de la Guàrdia Civil davant la resposta massiva del poble de la comarca de la Marina Alta, que va eixir al carrer per protestar davant la presència dels ultres. Agents de l’institut armat han detingut dimarts de matí huit joves que han sigut traslladats a diferents casernes.

El grupuscle neonazi es va passejar en actitud desafiadora per Pego, un municipi de 10.128 habitants, i va col·locar adhesius feixistes pels seus carrers. Després del partit, celebrat en el camp de futbol municipal Cervantes, la Guàrdia Civil va haver de protegir i evacuar els neonazis, davant la massiva i ràpida reacció dels veïns. En alguns moments de tensió es van produir càrregues per part dels antidisturbis i el llançament d’alguna pedra. Un jove antifeixista de 24 anys va ser detingut l’endemà del partit de futbol pels pretesos delictes d’odi, desobediència, desordres públics i atemptat contra l’autoritat.

El vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, va condemnar l’actuació del grup neonazi a Pego. “Gandia no mereix que s’embrute el seu nom amb actituds intolerants i agressives que s’aprofiten dels valors de l’esport per a enverinar la nostra convivència democràtica”, va dir Alandete. Després de la jornada tan tensa, els veïns de la localitat alacantina es van concentrar en repulsa per la presència d’elements neonazis a Pego.