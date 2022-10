Igualtat rehabilitarà una part de l’antic psiquiàtric de Bétera per convertir-lo en un centre de pacients crònics

L’antic hospital psiquiàtric de Bétera passarà a ser un centre d’atenció especial integrat en la xarxa autonòmica de salut mental. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives reformarà dos mòduls del complex, que seran gestionats per l’Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària (Ivass) i canviarà de funció per a ser un espai específic per a pacients crònics.

El complex hospitalari construït en els anys huitanta es divideix en diversos mòduls, la major part dels quals propietat de la Diputació de València. El 2016 la corporació provincial va començar les faenes per convertir una part del recinte en una unitat assistencial orientada a la rehabilitació, en col·laboració amb el Govern autonòmic, encara que també hi manté part dels seus arxius i altres instal·lacions administratives. A l’inici de l’any, el sindicat Comissions Obreres va denunciar que la integració no s’havia produït i va alertar de la falta de personal

Amb el pas a la gestió autonòmica, que s’inicia amb la licitació de les obres, la Generalitat pretén convertir-lo en un centre específic per a persones amb malaltia mental crònica, pensat per a pacients que no requereixen hospitalització. Serà el tercer d’aquestes característiques en la Comunitat Valenciana –després del d’Albocàsser i Alcoi– i el primer a la província de València, amb capacitat d’atenció per a 40 pacients i una plantilla de 67 treballadors. La reforma implica avançar en la integració del centre en la xarxa autonòmica de salut mental, una matèria pendent per a l’executiu del Pacte del Botànic.

La rehabilitació forma part del Pla Convivint de la Generalitat Valenciana, que es finança amb els fons Next Generation aprovats com a resposta a la pandèmia. En l’àmbit dels serveis socials, aquesta quota de fons europeus es destina a crear, reformar i millorar els espais per a una qualitat assistencial més boda d’acord amb els consensos en salut mental, que advoquen per una atenció més individualitzada que substituïsca les macroresidències. Les obres tenen un pressupost d’un milió d’euros i un termini d’execució de sis mesos.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, ha indicat que la rehabilitació del centre de Bétera respondrà a la “demanda elevada en l’àmbit social de recursos per a atendre persones amb malaltia mental”, i ha posat l’accent en la necessitat de desenvolupar “un projecte de rehabilitació amb l’objectiu de millorar l’autonomia personal i social d’aquestes persones, així com la seua integració en la societat”. Segons ha explicat la vicepresidenta, amb aquestes obres “s’impulsa un model de recurs més humanitzat i centrat en l’atenció especialitzada que necessiten les persones amb trastorn mental greu”, i ha agraït la col·laboració i la participació de la Diputació de València en el naixement d’aquest projecte de caràcter social i sanitari que pretén atendre la malaltia mental “des d’una perspectiva integral”.