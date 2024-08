Indemnització de 125.000 euros als pares d’un xiquet mort arran de la “mala praxi” de l’Hospital La Fe de València

La secció segona de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha fixat en 125.000 euros la indemnització a pagar per la Conselleria de Sanitat a uns pares el fill dels quals de 13 anys va morir el 4 de gener de 2015 arran d’una “mala praxi” a l’Hospital La Fe. Tant els informes de la inspecció mèdica com dels perits van concloure que l’assistència prestada al xiquet no va ser conforme als estàndards “concordes al servei d’urgències d’un hospital de nivell terciari”, cosa que va tindre una “influència decisiva” en les expectatives d’evolució del quadre de meningitis neurològica que presentava el menut.

El xiquet, amb antecedents de meningitis bacteriana, va ser valorat per un metge en un centre de salut el 2 de gener de 2015 i traslladat en ambulància a l’Hospital La Fe amb sospites d’un procés infecciós. No obstant això, en la primera valoració en l’hospital “no es fa constar la sospita de meningitis ni es du a terme una anamnesi rigorosa que tinga en compte els antecedents”, segons diu l’informe de la inspecció mèdica. Així doncs, es va establir un pla de cures “erroni”.

“La valoració clínica no es va fer de manera rigorosa i es van aplicar les proves complementàries davant un quadre de cefalea primària i no secundària a un procés infecciós, ni tan sols es van descartar altres focus”, afig l’informe. El xiquet va morir el 4 de gener, l’endemà passat d’haver sigut ingressat.

L’informe de la inspecció mèdica conclou que no es va aplicar un tractament antibiòtic “encara que fora empíric, que hauria d’haver-se aplicat des de l’assistència en urgències”. A més, també detecta una “desatenció” del pacient en l’àrea d’observació d’urgències per part de la infermeria, un fet que “va condicionar” el “retard diagnòstic” en relació amb l’aplicació del tractament.

Les proves complementàries, a més d’“incompletes”, no van ser revisades i “no es van seguir les ordres mèdiques per part d’infermeria en l’àrea d’observació”, afig.

D’altra banda, l’informe també conclou que va haver-hi una demora en l’assistència sanitària. “El temps a demorar una assistència dependrà del motiu de demanda, però en un pacient en observació amb un nivell de consciència que no li permet respondre a estímuls verbals, sense resposta verbal, i amb 13 anys prèviament sa, no és una resposta àgil i eficient si s’avalua al cap de 30 minuts”, indica l’informe de la inspecció mèdica. “Demorar la passada a UCI pediàtrica per a fer una TAC cerebral tampoc sembla una opció adequada”, postil·la.

L’informe de la Comissió de Valoració del Mal Corporal, per part seua, considera “responsable” l’hospital del retard diagnòstic i terapèutic del xiquet. En l’actualitat, la mortalitat relacionada amb el tractament correcte de la meningitis és d’un 10%, per la qual cosa aquest últim informe fixa la pèrdua d’oportunitat en un 90%.

La sentència, dictada el 10 de juliol passat, conclou que el centre hospitalari va incórrer en una “mala praxi” i rebaixa la indemnització sol·licitada pels pares del xiquet de 300.000 euros a 150.000 euros, a més dels interessos des de la data de la reclamació.

La sentència, que no és ferma, recorda que la jurisprudència del Tribunal Suprem exigeix per a fixar la responsabilitat objectiva i l’obligació de l’Administració d’indemnitzar que “no s’haja actuat conforme al que exigeix la bona praxi sanitària”, tal com va ser el cas del xiquet de 13 anys mort a l’Hospital La Fe. La Conselleria de Sanitat no ha contestat les preguntes d’aquest diari.