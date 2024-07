Un informe certifica que la superilla del barri d’Orriols guanya un 15% de trànsit per als vianants i redueix un 88% el motoritzat

Els tècnics de l’Ajuntament de València van contestar fa poc el requeriment del Ministeri de Transports sobre la reducció d’espai per als vianants en la superilla de la Petxina que “l’estat actual de l’actuació compleix el que s’havia sol·licitat i concedit, per la qual cosa no hi ha infracció”. I, a més, “compleix els objectius generals i específics de les bases i la convocatòria, la resolució de concessió i les modificacions d’aquests fetes pel Ministeri”. Els responsables municipals van contestar el requeriment del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que sol·licitava “informació addicional i detallada sobre possibles alteracions” respecte “del projecte original” i indicava que l’“incompliment” en el manteniment de les actuacions efectuades en aquest entorn per a donar prioritat al vianant pot suposar “una infracció greu” que porte a “sanció greu”, en concret de 3,5 milions d’euros.

Els tècnics del ministeri van recórrer els carrers de Calixt III, Joan Llorens, Erudit Orellana, Literat Gabriel Miró, el Palleter i Pare Rico d’aquest entorn i van observar que part de les marques viàries havien sigut “pintades fa poc” i que “la pintura anterior, que encara es veu en algunes zones sobre la calçada, demostra que s’han habilitat més places d’aparcament per a motocicletes, turismes i càrrega i descàrrega en espais dedicats anteriorment a altres usos”, entre els quals, en espais reservats anteriorment als vianants.

Enmig d’aquesta polèmica, un informe elaborat per Tes Ingenieros per a l’Ajuntament de València certifica les bondats en matèria de mobilitat de la superilla habilitada en el barri d’Orriols, en concret, en la cruïlla dels carrers del Pare Viñas, Duc de Mandas, Sant Vicent de Paül i Reig Genovés. Les obres van acabar el mes de maig passat i han servit per a guanyar 8.700 metres quadrats de zones per a vianants.

Segons exposa el director de les obres, el projecte suposa “la recuperació de l’espai públic per a les persones, com a vianants i per a usos lúdics, així com l’augment de la superfície per a vianants i de la infraestructura verda amb els beneficis mediambientals que comporta, amb els efectes positius en l’estat del benestar que això pot suposar”.

El document, a què ha tingut accés elDiario.es, certifica que “l’execució del projecte ha tingut com a resultat un increment de la mobilitat per als vianants i una disminució de la mobilitat en els modes motoritzats contaminants, ja que, pel fet de comptar amb una infraestructura per als vianants segura i de qualitat, s’incrementen els recorreguts a peu, cosa que provoca una disminució important del soroll i la millora de la qualitat de l’aire”.

En aquest sentit, adjunta un estudi de mobilitat que s’ha dut a terme en la cruïlla del carrer del Duc de Mandas amb el de l’Arquitecte Rodríguez en què es recull la comparativa d’intensitats, vianants/bicis i vehicles, del dimecres 26 de gener de 2022 i el dimecres 26 de maig de 2024 de la qual es dedueix que “en l’eix del carrer de l’Arquitecte Rodríguez nord s’ha reduït en un 88% l’ús de vehicles motoritzats contaminants i s’ha produït un increment de trànsit per als vianants del 15%”.

Sobre aquest tema, la portaveu de l’associació veïnal Orriols en Lluita, Mari Carmen Tarín, ha comentat sobre el projecte executat que en línies generals estan contents amb el projecte, encara que han reconegut que n’hi ha alguns aspectes que es podrien millorar: “Han posat una tanca que se suposava que no existiria, han posat xiprers que són bonics, però no fan ombra i hi ha un carrer (Historiador Chabret) convertit en zona de vianants, amb moltes ombres, però no hi han posat els bancs previstos, que els han situat en altres carrers on estan amuntegats”.

El PSPV denuncia la permissivitat amb les multes de trànsit

D’altra banda, la regidora socialista María Pérez ha denunciat que la recaptació de multes de trànsit en els primers sis mesos de l’any confirma la permissivitat de l’alcaldessa María José Catalá amb les infraccions relacionades amb els cotxes, mentre, per contra, fa gala de l’increment de denúncies als vehicles de mobilitat personal com són els patinets en el mateix període.

Pérez va fer les seues declaracions després de conéixer que la recaptació per les multes de trànsit en els primers sis mesos de l’any s’ha reduït en 2,2 milions d’euros respecte del mateix període del 2023. Una situació, apunta, que revela que sota el mandat de Catalá s’han interposat moltes menys denúncies per infraccions comeses per vehicles. I això, assenyala, “s’ha vist reflectit, per exemple, en la situació de la superilla de la Petxina, en què els veïns no han parat de denunciar el mal estacionament dels cotxes en zones per als vianants davant la passivitat del govern municipal”.

“El govern de la senyora Catalá feia gala hui de l’increment de les multes a patinets en els primers sis mesos de l’any. La seguretat és, sens dubte, un element fonamental, però aquesta informació contrasta amb el descens de multes als vehicles privats en el primer semestre del 2024. Si ho comparem amb l’any anterior, veiem que el nombre de multes de trànsit ha descendit substancialment. Així ho confirma l’últim informe de l’estat d’execució d’ingressos de l’Ajuntament, que reflecteix que la recaptació per multes de trànsit s’ha reduït en 2,2 milions en aquests primers sis mesos”, conclou.