Un informe de la Diputació de València xifra en 3,6 milions la despesa extra per a les noves prefectures proposades per Mompó

La creació d’una trentena de noves prefectures en la Diputació de València, proposada pel popular Vicente Mompó i els seus socis d’Ens Uneix, suposaria una despesa extra de personal de 3,6 milions d’euros, segons un informe de l’interventor de la institució provincial. La proposta de modificació de la relació de llocs de treball (RPT) no s’ha aprovat dimecres arran de la suspensió del ple. El portaveu socialista, Carlos Fernández Bielsa, ha advertit de “possibles irregularitats” per l’absència de la documentació preceptiva per a votar la iniciativa.

Per contra, fonts de l’equip de Govern sostenen que el ple s’ha retardat, previsiblement a dissabte que ve en una sessió extraordinària i telemàtica, per una mera qüestió “tècnica” i defensen la proposta de modificació de l’RPT com un “canvi en el personal per a millorar el funcionament” de la Diputació de València.

“La modificació de la relació de llocs de treball anava a adoptar-se sense consens i sense acord, està qüestionada pels tècnics i no l’avalen els sindicats”, afirma el socialista Fernández Bielsa.

L’informe de la Secretaria retrau que la modificació de l’RPT, amb una trentena de noves prefectures a la casa, augmenta la burocràcia. “La proliferació, des de fa uns anys, de nous departaments de diferent nivell amb les prefectures respectives, fa créixer la burocràcia i que el nombre d’interlocutors per a portar avant qualsevol canvi o reforma administrativa siga cada vegada més gran”, indica el secretari general, Vicente Boquera.

“Precisament en els sis mesos que estan en el govern el PP i Ens Uneix amb el suport de Vox sempre han tret pit que el seu primer objectiu com a govern provincial era rebaixar la burocràcia”, critica el portaveu del PSPV-PSOE en la Diputació de València.

El secretari també indica que les modificacions dels llocs de treball “han d’estar motivades per no ser arbitràries”, encara que reconeix l’“àmplia discrecionalitat” de qualsevol Administració pública per a retocar la seua RPT.

El portaveu socialista, per part seua, també assenyala que la proposta de modificació de l’RPT “no compta amb el suport de la majoria dels representants en la taula de negociació”.