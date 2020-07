La iniciativa Maestrazgo-els Ports presenta a València el seu full de ruta: “No és el nostre objectiu crear un parc nacional”

La iniciativa Maestrazgo-els Ports, impulsada per la fundació Global Nature amb fons d’un filantrop nord-americà, ha presentat el seu full de ruta a València, després del pitxer d’aigua freda de la consellera Mireia Mollà, que va apostar preferentment per models de desenvolupament “que compten amb el territori”. En una roda de premsa celebrada en la sala d’actes del Jardí Botànic de València, el director gerent de Global Nature, Eduardo de Miguel, ha explicat que la iniciativa té el suport financer d’un fons d’inversions filantròpiques i s’ha referit a la trajectòria de 27 anys de la fundació privada. De Miguel ha explicat que els impulsors de la iniciativa s’han reunit des de fa un any amb alcaldes, alts funcionaris de l’Administració autonòmica i agents socials locals i ha lamentat que durant el confinament decretat per la crisi sanitària de la COVID-19 “va començar a generar-se un moviment en contra molt fort en les xarxes socials”.

El director gerent de Global Nature ha repassat les quasi tres dècades d’història de la fundació en projectes de conservació de fauna i flora: “No considerem que la conservació haja d’estar separada de l’activitat local”. Eduardo de Miguel considera que la iniciativa Maestrazgo-els Ports “ha de ser motor d’activitat local”. La proposta passa per generar una marca per a identificar el territori dividit entre les comunitats autònomes aragonesa, valenciana i catalana, que potenciaria l’economia local, amenaçada pel despoblament, en matèria gastronòmica i turística (la zona, amb tot just 42.000 habitants, queda a dues hores de València, Barcelona i Saragossa, destaquen els impulsors).

“Els espais protegits són una eina per al desenvolupament socioeconòmic”, afirma el director gerent de la fundació, que assegura que la iniciativa pretén “reforçar els parcs naturals actualment existents”. De moment, es tracta d’una “mera proposta” i encara falta “obrir una discussió amb el territori i amb les administracions” sobre assumptes com la reintroducció d’espècies.

El biòleg Ignacio Jiménez, coordinador de la iniciativa Maestrazgo-els Ports, ha destacat que “seria un espai únic a Europa”. Més de la meitat del territori que comprén la iniciativa Maestrazgo-els Ports forma part de la xarxa Natura 2000. “Volem generar espais de diàleg i col·laboració amb governs, grups locals, alcaldes i representants del territori”, ha dit Jiménez. L’aposta de la fundació pretén “combinar cultura amb natura” i convertir aquesta triple frontera en una “destinació en termes turístics que siga competitiva a escala global”. “Atrauria visitants, fons nacionals i internacionals i creativitat i idees de dins i de fora de la regió, a més d’augmentar la competitivitat del sector primari”, afig.

La iniciativa s’ha enfrontat a un rebuig bastant generalitzat per part d’associacions, col·lectius i altres agents socials de la comarca dels Ports (també ha tingut el suport d’alguns ecologistes) que desconfien d’una iniciativa que consideren que no ha posat totes les cartes damunt la taula des del principi. Així, els impulsors han negat dimarts que pretenguen crear un gran parc nacional, a idea i semblança d’altres projectes anteriors en què ha participat Ignacio Jiménez a l’Argentina o el Brasil, i han assegurat que continuaran, després de l’aturada pel confinament dels últims mesos, promocionant la iniciativa i reunint-se amb agents i autoritats locals de la zona.

De moment, la iniciativa compta amb 400.000 dòlars d’una organització filantròpica nord-americana, segons un contracte que han fet públic en la roda de premsa (un altre document similar que recollia aqueixa xifra l’ha avançat La Directa). Els impulsors de la iniciativa han insistit que continuaran la fase de diàleg amb agents locals i administracions autonòmiques, malgrat les reticències. “Ens van dir que el territori és complicat, la gent tendeix a desconfiar davant idees que venen de fora”, ha afirmat el director gerent de Global Nature, Eduardo de Miguel.

“La gent està molt acostumada que li vagen amb un projecte molt definit i això requereix un temps”, ha abundat Jiménez, que ha assegurat que han dut a terme 14 presentacions i més d’una vintena de reunions amb associacions i alcaldes. El coordinador de la iniciativa també ha negat que la iniciativa Maestrazgo-els Ports es base “en l’estratègia de comprar terres” o a crear un gran parc nacional. “Parlem d’un paisatge de conservació en què dins d’aquesta marca s’enfortisquen els espais naturals en la mesura en què les autoritats o la societat vulga”, ha dit Jiménez, que considera que “la societat decidirà si vol més o menys parcs naturals”.