La Inspecció de Treball va demanar climatització per a tots els busos turístics de València

La Inspecció de Treball, a requeriment del sindicat CGT, va demanar el mes de maig passat a les empreses que gestionen els autobusos turístics de la ciutat de València que doten de climatització tots els vehicles per a evitar els perills de les altes temperatures per als conductors. L’estiu passat, el sindicat llibertari ja va denunciar que els conductors dels busos, gestionats per l’empresa Transvia Tours i Autocares Asociación Prohogar Social Juvenil per a l’Ajuntament de València, treballaven sense aire condicionat, amb unes temperatures d’ambient de fins a 40 graus.

La Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de València va dictar una resolució, revelada divendres pel sindicat, que demana a les empreses que doten de climatització dos busos que mancaven d’aire condicionat. L’organisme afirma que la “major part” dels vehicles tenien un sistema de climatització, llevat d’aquests dos autobusos.

“Quant a les deficients condicions ambientals dels autobusos que fan el recorregut turístic per la ciutat de València […] i després de visitar diferents autobusos en la parada del carrer del Poeta Querol, 10, de València i mantindre una entrevista amb els seus conductors, s’informa que […] dos en mancaven, per la qual cosa se’ls ha promogut requeriment en matèria preventiva perquè, abans de l’inici d’aquesta campanya estival […] se’ls dote de climatització amb caràcter immediat.

La resolució demana que “s’acredite documentalment davant l’inspector” la climatització dels vehicles i recorda que “l’incompliment del requeriment donarà lloc a la promoció de l’acta d’infracció corresponent”.

Algun dels autobusos turístics no compleixen “la legislació de prevenció de riscos laborals ni tampoc l’RDL 4/2023, aprovat pel govern per a regular les faenes amb altes temperatures i previndre així les morts per calor”, afirma la CGT.

La classe treballadora i la crisi climàtica

“Ens hem posat en contacte de caràcter urgent amb els responsables de l’Ajuntament i de l’empresa per a solucionar-lo al més prompte possible”, explica el sindicat. “Tenim constància del mal estat dels autobusos, que en alguns casos no reuneixen mesures de seguretat aconsellables per al trànsit. De fet, aquests autobusos arriben fins i tot a obrir les portes estant en marxa, segons testimoniatges de viatgers i conductors”, abunda el sindicat.

La CGT recorda el “context de crisi climàtica i l’augment de temperatures consegüent”, en què la classe treballadora “és la que més pateix les conseqüències, tal com es reflecteix en l’augment exponencial de morts per calor en la faena”.