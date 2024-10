Un inspector condemnat per una batussa amb policies de Benidorm exerceix d'agregat en l'Ambaixada a Polònia

L'Ambaixada d'Espanya a Polònia compta amb un agregat del Ministeri de l'Interior que ha sigut condemnat per un delicte de resistència a agents de l'autoritat. Es tracta de J. M. M. C., un inspector que va ser anteriorment responsable d'una Unitat d'Intervenció Policial (UIP) a València. L'agent de la Policia Nacional, parella de l'agitadora ultra Cristina Seguí, va protagonitzar una topada amb uniformats de la Policia Local de Benidorm la nit del 10 d'agost de 2018 mentre gaudia d'uns dies de festa en la localitat costanera, “anant afectat per la prèvia ingesta de begudes alcohòliques que li minvava però no anul·lava les seues capacitats cognitiva i volitives”, segons indica l'apartat de fets provats de la sentència de la secció desena de l'Audiència Provincial d'Alacant que li va imposar una pena de tres mesos de multa, amb una quota diària de sis euros, per un delicte de resistència a agents de l'autoritat. La decisió va ser confirmada recentment pel Tribunal Suprem, tal com va informar El Español.

La batussa, en plena 'zona anglesa' de Benidorm, es va iniciar després de la crida de queixa d'un taxista que es va negar a portar en el seu vehicle a l'inspector i als seus dos acompanyants, també policies nacionals anara de servei.

J. M. M. C. es va negar “en nombroses ocasions” a identificar-se davant els agents de la Policia Local de Benidorm que van acudir al lloc, amb una “actitud irrespectuosa”, segons els fets provats.

Després de xocar “de manera fortuïta” el mòbil del condemnat amb la mà d'un dels agents, l'inspector actualment destinat a Varsòvia “es va encarar” amb l'uniformat, moment en què va ser reduït emprant la “força mínima imprescindible”. Els dos agents de la Policia Local de Benidorm van patir lesions menors.

Actitud “alterosa i de menyspreu”

La sentència inicial del Jutjat Penal número 3 de Benidorm li va imposar una pena de tres mesos i un dia de presó per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat i una multa per dos delictes lleus de lesions.

La defensa de l'inspector va recórrer la decisió i l'Audiència Provincial d'Alacant va rebaixar la condemna a un delicte de resistència a agents de l'autoritat en estimar que els uniformats locals van actuar amb un “zel excessiu” davant la condició professional d'agent del Cos Nacional de Policia del detingut.

A més, la decisió confirmada pel Tribunal Suprem considera que en diversos vídeos que figuren en el procediment no arriba a “veure's cap agressió”, simplement un “tumult d'agents reduint a l'acusat”.

“S'observa que l'acusat torna de manera irrespectuosa i sense que porte un o tots dos braços enlaire amb ademan d'agredir i és reduït sense solució de continuïtat”, afirma la fallada. La sentència de l'Audiència d'Alacant també indica que l'inspector va mantindre una actitud de “resistència activa, encara que no grave” i “alterosa i de menyspreu”.