Intersindical denuncia l’ús partidista pel PP del gabinet de premsa de l’Ajuntament de València

La secció sindical de STAS Intersindical ha denunciat el pretés ús partidista del gabinet de premsa de l’Ajuntament de València per part del grup municipal del PP i de l’alcaldia que presideix María José Catalá.

La gota que ha reblit el got d’aquesta situació, segons ha explicat l’esmentada organització sindical a elDiario.es, és la nota de premsa que es va remetre divendres passat després de la roda de premsa en què la regidora d’Hisenda, María José Ferrer San Segundo, va explicar la creació d’una nova taxa per la prestació del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans per la qual es repercutiran 47,6 milions d’euros als ciutadans a partir de l’any que ve.

El titular de la nota de premsa institucional amb la capçalera de l’Ajuntament i firmada pel gabinet de comunicació va ser: “L’Ajuntament confirma la baixada d’impostos aprovada per al 2024 davant el ‘basurazo’ de Sánchez”.

Segons Intersindical, aquesta nota de premsa no reunia els mínims exigibles de neutralitat que requereix un comunicat institucional: “Veiem notes de premsa que arriben al gabinet que no van en la línia de neutralitat requerida; les notes de l’Ajuntament han de ser alienes a valoracions polítiques i s’han de centrar més en la informació institucional. Si no és així, s’haurien d’enviar directament des del grup municipal interessat, però no des del gabinet com una nota del consistori”.

Les mateixes fonts han explicat que el gabinet fa les seues pròpies notes premsa, però que, a vegades, arriben al gabinet propostes de notes de premsa redactades parcialment o totalment per l’equip d’assessors de l’alcaldia o de les diferents regidories perquè se’ls acabe de donar forma i es reenvien des dels canals del gabinet de premsa, moment en què es produïx el conflicte si l’escrit resulta massa tendenciós.

Preguntats si els consta alguna situació semblant durant el passat mandat, quan governaven Compromís i el PSPV, des d’Intersindical han comentat que no els consta, encara que puntualitzen: “Això no significa que no passara, però, si va passar alguna cosa semblant, per descomptat nosaltres almenys no en vam ser sabedors”.

La portaveu de Compromís per València, Papi Robles, ha denunciat que tenen constància ja de “dues denúncies internes per la manipulació informativa en les notes de premsa oficials de l’Ajuntament, que haurien de ser neutrals i de servei públic” i ha afegit: “Demanarem explicacions a Catalá per aquests fets i posarem en coneixement de la Unió de Periodistes aquestes denúncies, que són molt greus i ens posen en alerta del menyspreu que exerceixen el PP i Vox imposant el criteri dels comissaris polítics als professionals del periodisme. La informació veraç per part de les institucions és un dret, i el PP i Vox manipulen i menteixen a la ciutadania per a tapar la seua nefasta gestió”.

Reubicada una assessora del PP que va estar en el gabinet

Intersindical ja es va dirigir per escrit a la Regidoria de Personal de l’Ajuntament de València per a demanar informació sobre les tasques, les funcions i la ubicació física d’una assessora, personal eventual de l’Ajuntament, contractada a proposta del Grup Municipal Popular.

Els fets es van produir el novembre de l’any passat. La nova assessora va estar instal·lada en la mateixa sala que el personal funcionari, en les dependències del gabinet de comunicació, on se li va adscriure el seu lloc de treball: la taula i la cadira, l’equip informàtic i les tasques de redacció diàries. Després de la denúncia, l’assessora va ser reubicada.

La secció sindical va denunciar que aquesta situació vulnerava de manera “flagrant” l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que en l’article 12.1 concreta que el treball del personal eventual s’ha de limitar a la realització de funcions “expressament qualificades de confiança o d’assessorament especial”, i l’article 87.i especifica que només podran fer funcions d’“assessorament polític”. En la mateixa línia, el fet que l’assessora exercira les funcions pròpies del personal funcionarial va en contra de l’acord aprovat per la junta de govern, que diu que en cap cas podrà “fer altres tasques reservades als funcionaris”.

De la mateixa manera, segons van afirmar, aquesta actuació posava en perill la qualitat del servei públic, atés que l’assessora, que s’ocupava de redactar notícies, treballava per la imatge del Grup Municipal Popular i no per la de la institució de l’Ajuntament, que no té adscripció política, treball que ha de quedar en mans del personal funcionari de la casa.