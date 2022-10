Isaura Navarro, de bregar amb la pandèmia des de Salut Pública a gestionar les polítiques d’Emergència Climàtica

La fins ara consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, va presentar fa poc l’Informe del Medi Ambient 2017-2020, que traça una radiografia a través de 68 indicadors.

Les conclusions parlen per si soles. Tots els blocs temàtics avaluats (aigua, aire, medi natural i residus) reflecteixen una tendència de millora, excepte en el cas de la transició energètica en què la Comunitat Valenciana suspén en tots els indicadors, principalment pel lent avanç de la implantació d’energies alternatives, principalment les plantes solars.

Aquest serà, sens dubte, un dels principals reptes a assumir per la nova consellera, Isaura Navarro. La fins ara secretària autonòmica de Salut Pública passa així de bregar amb la pandèmia de la Covid-19, pel fet de dependre d’aquesta àrea el Departament d’Epidemiologia, a gestionar les polítiques d’Emergència Climàtica del Govern valencià.

El desbloqueig de les plantes fotovoltaiques no serà tasca fàcil per a Navarro, i menys a mesos escassos de les pròximes eleccions autonòmiques de maig de l’any que ve. Les tensions internes en Compromís sobre aquest tema entre els partidaris d’afavorir aquestes instal·lacions i els més poc inclinats pel seu impacte paisatgístic són tan intenses com evidents. De fet, la insistència de Mollà, favorable a impulsar les plantes solars, pot haver sigut un dels detonants del cessament ordenat per la vicepresidenta, Aitana Mas.

Està per veure també quin paper adoptarà Navarro en un projecte tan polèmic com l’ampliació del port de València, en què Mollà s’erigia com una de les principals opositores pel seu impacte al Parc Natural de l’Albufera. Amb tot, com a sòcia de Greenpeace des de molt jove i membre en el seu moment d'Acció pel Clima, tot apunta a una línia com a mínima igual de dura que l'exercida per Mollà.

Advocada de professió en excedència, feminista, sindicalista, somiadora i inconformista, com es defineix en el seu compte de Twitter, la nova consellera dirigirà també el futur del camp valencià.

Després de ser diputada de Compromís en les Corts Valencianes en la primera legislatura del Govern del Pacte del Botànic, Navarro va ser nomenada secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic el 21 de juny de 2019, en l’inici del nou mandat, en substitució de Narcís Vázquez.

Dins de la coalició Compromís formada per Més Compromís (antic Bloc), Iniciativa i Verds Equo, Isaura Navarro pertany a Iniciativa, el mateix partit que Mónica Oltra, Mireia Mollà i Aitana Mas.

Precisament, va ser Oltra qui el 2011 va repescar Navarro per a les llistes de Compromís per València amb vista a les eleccions generals. Isaura Navarro va ser diputada per València entre el 2004 i el 2008 després de resultar eleg ida en la candidatura Esquerra Unida-L’Entesa.

Posteriorment va ser diputada en el Congrés Esquerra Unida del País Valencià i, el 2008, després de la crisi d’aquesta formació que va donar peu a la creació d’Iniciativa del Poble Valencià, va ser cap de llista d’una coalició d’aquest partit amb el Bloc i Els Verds-Esquerra Ecologista que no va obtindre representació.