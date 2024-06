ITV buida de cotxes València, malgrat el col·lapse: el 15% de les cites no es presenten, la major part de tallers mecànics

“Havia de passar la inspecció tècnica de vehicles (ITV) a la meua moto i no hi havia manera d'agafar cita ni a Alzira ni en cap de les estacions que hi ha pròximes. Com que havia llegit que es podia anar a algunes sense cita, m’hi vaig acostar a preguntar. Va ser el 25 de juny passat a les 16.30. La meua sorpresa va ser que, quan vaig arribar-hi, tan sols hi havia un cotxe passant la ITV i tres o quatre fora, però l'estació estava pràcticament buida, malgrat no haver-hi cites disponibles durant setmanes. Em va fer tanta ràbia que, encara que em van cridar l'atenció, vaig fer unes quantes fotos per a denunciar-ho”. V. L. explica així d'indignat la situació que va viure fa poc en l'estació ITV d'Alzira en què tractant ja unes quantes setmanes d'agafar torn per a evitar una sanció per no portar la inspecció de la seua moto al dia.

Les imatges són certament cridaneres, tenint en compte el col·lapse que hi ha actualment a la Comunitat Valenciana, ja que és molt complicat agafar una cita per a passar la ITV. Preguntades sobre aquest tema fonts sindicals de la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles (Sitval), l'empresa pública que es va fer càrrec de la gestió de les inspeccions fa una mica més d'un any, després de finalitzar els contractes pels quals el servei estava anys privatitzat, han atribuït aquesta situació a diverses causes.

Una de les situacions més probables, segons van explicar, és que no s’hi presentaren els vehicles citats a l'hora que es va acostar l'usuari, cosa que atribueixen a les reserves massives que fan els tallers mecànics que ofereixen als seus clients passar-los la ITV a canvi d'una quantitat econòmica addicional: “Agafen les cites amb matrícules que no tenen per què ser reals, d'aquesta manera les acaparen i poden després passar la ITV al client que els ho demane encara que la matrícula siga diferent, perquè la que val és la que ve a la inspecció. El problema és que, per això, es pot donar el cas que hi haja algun moment puntual sense cotxes, perquè aquestes cites, malgrat estar agafades, després no s'utilitzen”.

Un altre dels problemes amb què compta, aquest més estructural, és la falta de personal, ja que asseguren que actualment tenen 100 empleats menys que abans d'assumir el servei la Generalitat, cosa que no ajuda per a alleugerir les inspeccions.

La Conselleria d'Indústria reconeix que efectivament aquesta situació, la de l'absentisme de les cites derivada dels tallers mecànics, es dona i afirma que precisament per això es posarà en marxa una plataforma web, completament accessible, de reserva i pagament de les cites prèvies, de manera que, en haver d'abonar la inspecció en el moment de demanar la cita, es reduirà dràsticament l'absentisme. Juntament amb aquest servei es reforçarà el centre d’atenció telefònica per a la recepció de telefonades de sol·licitud de cita en les estacions d'ITV. Des del departament que dirigeix Nuria Montes han destacat que enguany, fins al maig, s'han passat 680.645 inspeccions i que el percentatge d'absències després de reservar la cita s'eleva al 15%.

Les mateixes fonts han assegurat que en els pròxims dies es posarà en marxa la borsa d'ocupació que permetrà incrementar el personal i van recordar que fa poc es van habilitar línies sense necessitat d'obtindre cita en la major part de les estacions.