La JCF afirma que a les dones “no els resulta atractiu” ser jurat de falles i ninot després d’eliminar un curs amb un 40% de falleres inscrites

“En els primers jurats per a valorar els ninots i les falles de les festes passades nomenats directament pel regidor i president de Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, ja va demostrar que no dubtaria a discriminar les dones encara que siguen quasi el 60% del cens faller. I la queixa al Síndic busca corregir aquesta situació en jurats posteriors”, assenyala el regidor de Compromís Pere Fuset per a explicar els motius pels quals ha elevat una queixa al Síndic de Greuges per una pretesa infracció del principi d’igualtat entre homes i dones en el jurat del concurs de l’Exposició del Ninot en què un 72% dels membres van ser homes i un 28% dones.

El Síndic ha acceptat la reclamació i ha obert una investigació, per a fer-ho ha sol·licitat al·legacions a la JCF sobre el cas denunciat. La resposta de l’organisme municipal és cridanera, perquè atribueix l’absència de dones entre els jurats a un pretés desinterés, tot i en els últims anys anava incentivant-se la paritat en aquest àmbit mitjançant cursos impartits al col·lectiu per la mateixa entitat, que en les últimes edicions van arribar a un 40% de participació femenina. Uns cursos que, tal com denuncia Fuset, també es van suprimir l’exercici passat.

En concret, la resposta donada per la JCF al Síndic, a què ha tingut accés elDiario.es, diu: “Els jurats de ninot de cada secció estan compostos per tres membres i cada any s’ofereix la possibilitat específicament a les dones que vulguen exercir aquesta tasca perquè puguen fer-ho lliurement. Davant la negativa de les dones a exercir aquesta funció perquè no els resulta atractiva, resulten molt poques, en comparació amb els homes, les que mostren interés, així i tot, s’hi insisteix i es busquen candidates fora de la base de dades perquè hi haja representació femenina en tots i cadascun dels jurats de cada secció. Al contrari que passa amb els jurats encarregats d’elegir les candidates a falleres majors de València, que estan compostos en un 90% per dones, perquè són les primeres interessades a exercir aquesta tasca”.

Per a Fuset, “la resposta donada al Síndic, afirmant que les dones es neguen a participar com a jurats, no sols destil·la un masclisme clar per part del PP i un negacionisme de desigualtats històriques en la societat; també és cinisme pur per part de qui ha suprimit els cursos en què les aspirants a jurat aconseguien la paritat que el PP els ha negat”.

Fuset ha insistit que “aquesta és la primera vegada que el mateix regidor designa el jurat i, per tant, se’l pot sotmetre a aquesta exigència, ja que fins ara es feia per sorteig i, encara que l’assemblea de presidents i presidentes va rebutjar la nostra proposta de garantir la paritat en el sorteig, el resultat era fins i tot més igualitari que l’elecció que ha fet l’actual regidor”. Fuset ha reconegut que, com també destaca la JCF en la seua resposta, l’organisme disposa d’una base de dades de fallers i falleres que han exercit altres anys aquesta tasca absolutament voluntària i no retribuïda. “És veritat que en aquesta base de dades hi ha més homes amb experiència, perquè històricament, ja en les anteriors etapes, el PP va triar més homes, però precisament per això, tenint prou candidates en la base de dades, Ballester havia d’haver garantit la igualtat , i no ho ha fet”.

En la seua etapa com a president de la JCF, Fuset va tindre més d’un desacord amb l’assemblea de presidents per tractar d’establir sistemes d’elecció que fomentaren la participació de dones en els jurats tant de ninots com de falles. No obstant això, finalment es va triar un sistema per sorteig en què, en tindre un pes important l’experiència, les dones normalment tenien menys opcions i quedaven en minoria.