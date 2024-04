Joan Baldoví, després de l'arxiu de la causa contra Oltra: “I ara qui paga tot el patiment?”

“I ara qui paga tot el mal fet? I ara qui paga tot el patiment? I ara qui paga tots els insults i l'assetjament?”, ha expressat el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, sobre l'arxiu de la causa contra l'exvicepresidenta del Govern Valencià Mónica Oltra. L'exlíder del partit valencià va dimitir després de la imputació en la investigació sobre el paper de la Conselleria d'Igualtat que dirigia en relació amb la denúncia d'una menor tutelada pels abusos del seu exmarit. Ara, el partit celebra la decisió judicial. “És un triomf de la veritat i la justícia”, “avui guanyen els bons, avui comença tot”, ha escrit el partit als seus comptes oficials de xarxes socials.

Diferents diputats del grup han mostrat el seu suport públicament a Oltra després de l'anunci. “La veritat cau pel seu propi pes. No hi ha res més que el que es van inventar uns interessats per fer-li mal. Per fi la justícia confirma el que Mónica Oltra sempre va defensar: la seva innocència i la seva decència. El que altres mai no tindran”, ha escrit la diputada de les Corts Aitana Mas.

També des de Podem i Sumar han celebrat l'arxiu de la causa. Per part seva, la vicepresidenta del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha indicat que “avui es confirma el que moltes ja sabíem: Mónica és una persona decent, que va patir atacs injustificats”.

L'exministra d'Igualtat i cap a la llista de Podem per a les eleccions europees, Irene Montero, ha parlat de “guerra judicial i mediàtica” i ha recalcat que, tot i així, res no repararà la dimissió d'Oltra a causa de la investigació del juny passat de 2022. “Res no podrà reparar el mal a Mónica Oltra, que és també un cop a la democràcia. Cap dels responsables d'aquesta guerra judicial i mediàtica no pagarà ni demanarà perdó”, ha dit l'exministra en un missatge a la xarxa social X. “Raons per seguir aquí, juntes, sense por, transformant aquest país”, ha afegit.