Joan Ribó: “Sense una altra declaració d’impacte ambiental, votaré contra l’ampliació, ho saben fins i tot les rates del port”

“He manifestat reiteradament la meua posició, si no hi ha una declaració d’impacte ambiental (DIA) quan es presente el projecte, votaré en contra; això ho saben ja fins i tot les rates del port”. Així de contundent es va mostrar dimarts l’alcalde de València, Joan Ribó, sobre la seua posició com a membre del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) pel que fa a l’ampliació portuària projectada.

Ribó, no obstant això, va descartar la seua assistència a la manifestació convocada divendres a les 18.30 h contra l’ampliació portuària per coherència amb el seu càrrec institucional, però va afirmar que, si no fora alcalde, sí que assistiria a la protesta.

“No hi aniré, he sigut convidat, però jo soc l’alcalde de tots els valencians i he de mantindre la meua posició com a alcalde. Si no fora alcalde, sí que hi aniria, ho dic amb tota claredat”, va afirmar.

Col·lectius veïnals, ecologistes i estudiantils com la Comissió Ciutat-Port, la Federació d’Associacions Veïnals, la Federació de Mares i Pares d’Alumnes o Joventut pel Clima i Fridays for Future han convocat una vaga i una protesta amb punt de partida a la plaça de Saragossa.

La protesta, secundada per quasi dos centenars d’entitats i partits polítics com Compromís o Unides Podem, està motivada pel fet d’entendre que la major activitat portuària augmentarà l’erosió a les platges del sud, posarà en risc greu el Parc Natural de l’Albufera i suposarà un augment de contaminació pel trànsit marítim i terrestre.

En conseqüència, les entitats exigeixen la paralització del projecte que el president de l’APV, Aurelio Martínez, pretén aprovar amb una DIA de l’any 2007 basada en una llei del 1986 que ja no està en vigor i en un projecte que s’ha modificat substancialment i que investiguen tant la Fiscalia Anticorrupció com el Tribunal de Comptes.

En concret, Anticorrupció manté oberta una investigació penal a l’APV relativa al rescat de la concessió de les drassanes d’Unión Naval de Valencia, sense activitat des del 2012, a canvi d’una altra concessió en uns terrenys de 4.700 metres a favor de Boluda Corporación Marítima. Uns fets que de manera independent també investiga el Tribunal de Comptes, que hi va apreciar possible responsabilitat comptable.

En aquest sentit, representants de la Comissió i de Joventut pel Clima tenen previst presentar dimecres una proposició no de llei en el Congrés a Madrid per frenar l’ampliació del port. Al seu costat estaran els diputats de Compromís, Més País-Verds Equo, Unides Podem, Esquerra Republicana de Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i Nova Canàries.