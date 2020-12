Juan Manuel Artigot, nou director del Teatre El Musical: “L’objectiu és crear una comunitat de creadors i creadores”

El Teatre El Musical (TEM) té ja un nou director i coordinador artístic. Juan Manuel Artigot, exprogramador de la Rambleta, es va imposar en el concurs públic impulsat per la Regidoria d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València que dirigeix Maite Ibáñez, després de concloure el contracte de la seua antecessora, Olga Álvarez, que també va concórrer en el procés.

No obstant això, Artigot ja coneix la casa, perquè ha exercit fins ara de manera provisional com a coordinador cobrint la baixa per maternitat d’Álvarez mateix. Ara, després de guanyar el concurs públic i ja oficialment com a nou director del TEM, explica els projectes i els objectius que prepara per consolidar el recinte com un referent cultural.

Quin diagnòstic fa del que ha sigut la trajectòria i l’evolució del TEM en els últims anys?

El punt d’inflexió es produeix fa quatre anys quan l’Ajuntament recupera la gestió municipal de l’espai. Fins llavors funcionava a través de la gestió d’empreses privades, unes millors que altres, però és cert que en l’última etapa de gestió privada havia estat abandonat. A partir d’ací, crec que s’estableixen les bases del que ha de ser un espai municipal, no sols en l’aspecte programàtic, sinó també pel que fa a la seua vinculació amb l’entorn, amb un barri molt especial i diferent, mitjançant la formació i la pedagogia que ajude també a una transformació social en l’àmbit de les arts escèniques.

Com s’articula aquesta formació?

Doncs, s’ofereix en diversos àmbits, tant professional com d’acostament a les arts escèniques mitjançant tallers d’iniciació i altres de més participatius i socials.

I quines novetats o canvis li agradaria implementar en els seus quatre anys al capdavant de l’espai?

La idea és consolidar el que s’ha fet en els últims anys i que ha funcionat bé, però també obrir camins nous. Reforçar aquesta identitat del TEM i que tinga una veu pròpia que siga identificable per la ciutadania, que siga un espai de transformació social. En aquest sentit, l’oferta ha de cuidar la qualitat i la calidesa, és important cuidar bé l’espectador i els creadors i, en aquest sentit, volem treballar a recer de la creació local, com a centre difusor de la creació local a escala nacional i internacional. També generar activitats paral·leles, com ara trobades amb els professionals, treballar la mediació amb el públic per fomentar aquest acostament.

Des del punt de vista social, quines iniciatives planteja?

Seguir aquesta línia que s’ha marcat i que funciona. Captar les necessitats i les realitats de l’entorn i tractar de desenvolupar projectes que generen altres projectes i que tinguen repercussió en la comunitat. La idea és traçar noves xarxes afectives amb la ciutadania per involucrar-la. La part educativa té a veure amb el desenvolupament de les audiències, és important cuidar el públic i no descartar ningú, perquè la cultura ha de ser accessible i inclusiva.

I quina és la línia que seguirà pel que fa a la programació?

La línia artística serà de creació de teatre i de dansa. Treballarem amb obres de text, però també de manera transversal altres propostes, per exemple, el teatre infantil, familiar i el juvenil, que moltes vegades és el gran oblidat, a través de continguts i plans pedagògics que desperten l’interés dels joves, que solen donar-hi l’esquena perquè no se’ls implica, per això volem que siguen ells els que diguen com treballar mitjançant aquesta mediació educativa perquè les propostes siguen més pròximes.

Quant a cicles, què ens pot avançar?

M’agradaria treballar cicles de determinades problemàtiques o qüestions que afecten la societat, per exemple, el gènere i la igualtat, la gentrificació, la situació sanitària, la marginació social o la transició energètica, és a dir, temes actuals.

Quin repte es marca a llarg termini?

L’objectiu és crear una comunitat que siga de creadors i creadores, així com grups que treballen a través de l’art i de la ciutadania. No pretenc ser ambiciós, però amb canvis lleus que influïsquen a escala social i educativa, que deixen pòsit en l’entorn i que es treballe des de la qualitat i l’excel·lència, em donaria per satisfet.

El fet d’estar en un barri amb tanta projecció de futur com el Cabanyal és un avantatge o pot arribar a esdevindre un problema?

Cal cuidar molts aspectes, és important que aquesta projecció no implique una gentrificació, els teixits associatius del barri són molt importants i cal cuidar-los perquè s’incloguen en el futur del barri. A més, és important que estan recuperant-se molts espais del barri com la Casa dels Bous, l’Escorxador, la mateixa Marina de València o en el futur les naus del carrer de Marià Cuber que es rehabilitaran per a producció artística com a complement del TEM, cosa que permetrà establir sinergies. Tot això crea un envolupant de contenidors culturals que poden ser molt importants per al barri.