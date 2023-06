A judici el fons voltor que va canviar el pany d’una anciana de Cullera i va tirar les seues pertinences

El fons voltor que va aprofitar l’absència d’una dona de 82 anys, que en Nadal del 2019 se’n va anar a passar el dol per la mort del seu marit amb el seu fill, per a buidar-li la casa i canviar el pany sense que hi haguera una ordre de desnonament anirà a judici per la seua forma de conducta, encara que per menys delictes dels que li atribuïa la defensa de la dona afectada.

Segons ha informat elDiario.es Adelina Cabrera, advocada de la cooperativa El Rogle, que porta l’assumpte juntament amb membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de València, el Jutjat de primera Instància i Instrucció número sis de Sueca ha dictat interlocutòria de procediment abreujat per un presumpte delicte de realització arbitrària del dret mateix per part d’Haya Real Estate i descarta així l’existència de violació de domicili, coaccions, danys i apropiació indeguda plantejats per l’acusació.

El jutjat ha desestimat el recurs plantejat per la defensa de l’afectada en considerar que no s’han dut a terme totes les diligències d’investigació necessàries per a aclarir les responsabilitats per aquests fets. Entre altres coses, Cabrera va sol·licitar que es cridara a declarar tot el consell d’administració dels fons, Global Pantelaria i Haya Real Estate, i que aportaren els seus organigrames, l’expedient del cas o els correus electrònics que van intercanviar amb el fill de la dona desallotjada.

No obstant això, s’han desestimat aquestes diligències a què també es va oposar la fiscalia i es confirma la interlocutòria de procediment abreujat, pas previ a l’assenyalament de data i hora per a la vista judicial.

En cas de condemna, per un delicte de realització arbitrària del dret mateix, el fons s’exposa a una multa entre sis i 12 mesos amb una quantitata diària que pot anar de dos a 400 euros. Així doncs, si, per exemple, la condemna fora de set mesos per import de 300 euros diaris, parlaríem d’una multa de 65.100 euros.

Paral·lelament i en virtut del nou decret contra l’assetjament immobiliari aprovat pel Govern valencià mesos abans de les eleccions passades, s’ha obert un expedient sancionador per una infracció greu que pot implicar multa entre 350.000 euros i 950.000 euros.

“Possessió extrajudicial”

Com ha informat aquest diari, el cas de C. M., la dona de Cullera de 82 anys, és especialment sagnant. L’anciana va perdre el seu habitatge i 50 anys de records i pertinences quan se’n va anar amb el seu fill a passar el dol per la defunció del seu marit en Nadal del 2019. Durant la seua absència, algú en nom del fons Global Pantelaria va accedir a sa casa, la va buidar i va canviar els panys per posar-la en venda a través de la gestora dels seus actius, Haya Real Estates.

El 2013 el Banc de Santander li va notificar l’inici del procediment d’execució hipotecària perquè no podia continuar fent front al pagament de les lletres. L’afectada, no obstant això, va recórrer contra el procediment al·legant clàusules abusives i el jutge va paralitzar el procés.

Malgrat tot, sense que mitjançara ordre de desnonament per part del jutjat que tramitava el procediment, des d’alguna instància del fons voltor s’encarrega un informe d’ocupació a una altra empresa, que envia un empleat a ca C. M. els dies 23 de desembre, 28 de desembre i 30 de desembre de 2019, dies que és bastant habitual viatjar per reunir-se amb la família. Com que no hi havia ningú aquests dies en l’habitatge, conclouen que està deshabitat, cosa per a ells és prou per a entrar-hi, buidar-la i canviar els panys, tal com explica l’advocada Adelina Cabrera.

Aquest extrem, fins i tot, és refermat per un representant d’Haya Real Estates en un intercanvi de correus electrònics amb el fill de l’anciana, que després de la desagradable sorpresa per no poder accedir a l’habitatge i amb l’ajuda de la PAH, aconsegueix esbrinar que el Banc de Santander va traspassar gran part dels seus actius, entre aquests l’habitatge de sa mare, al fons Global Pantelaria.

En aquest intercanvi de correus, a què ha tingut accés aquest diari, el centre de reclamacions i notificacions d’Haya Real Estates comunica al fill de C. M. que “després d’haver fet els esbrinaments pertinents per la seua reclamació pel que fa al canvi de pany” es confirma la “possessió extrajudicial de l’immoble després d’haver comprovat la situació de buit contrastada amb un informe ocupacional”, per la qual cosa l’únic que es fa és “avançar el procés” de desnonament.

A continuació, afirmen: “Dit això, estan en el seu dret de demanar-nos les claus i que esgotem la via extrajudicial i esperem al llançament”. Amb això, reconeixien indirectament que havien procedit sense ordre judicial.