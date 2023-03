La justícia avala l’expulsió d’una dona marroquina, mare d’una xiqueta escolaritzada i el marit de la qual va evitar amb una multa

Una dona marroquina, empadronada des de fa quasi cinc anys a la província d’Alacant, casada i amb dos fills, ha sigut sancionada amb l’expulsió del territori espanyol amb prohibició d’entrada durant tres anys per mancar del títol habilitant que li permetria romandre al país. “És sorprenent que en un cas igual”, al·lega la seua defensa, s’haja deixat sense efecte l’expulsió del seu marit, que va ser substituïda per una multa.

La resolució d’expulsió, dictada per la Sotsdelegació del Govern d’Alacant, de la dona el 21 de febrer del 2020, argumenta que concorren elements agreujants d’estada irregular.

El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 d’Alacant va avalar la mesura per no acreditar que tinguera passaport –únicament una fotocòpia sense compulsar– ni haver entrat a Espanya de manera regular ni el temps d’estada a Espanya. A més, no li consten mitjà de vida conegut ni intents de regularització de la seua situació.

Per contra, la lletrada de la dona al·legava que havia acreditat que era casada i mare de dos fills nascuts del matrimoni. La filla, de set anys, està escolaritzada. Des del 17 d’octubre de 2018, la família està empadronada i també tenen familiars a Espanya.

La defensa de la dona va recórrer contra la sentència inicial i l’advocat de l’Estat es va oposar al recurs pel fet de considerar que no s’aportaven elements nous que acrediten un “mínim indici d’error en l’actuació de l’Administració” o en la sentència.

La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimat el recurs de la dona, avalant així l’expulsió. La sentència, que no és ferma, ressenya una “sèrie d’elements negatius” com “no haver interessat la legalització de la permanència sense autorització administrativa”. A més, en el passaport marroquí de la dona “no s’adverteix el segell d’entrada” al territori espanyol.

L’alt tribunal autonòmic recorda la jurisprudència del Tribunal Suprem que imposa la valoració de circumstàncies agreujants que justifiquen la proporcionalitat de l’expulsió a conseqüència de la situació d’estada irregular.

Sobre la situació del seu marit, que segons la defensa va aconseguir evitar l’expulsió amb una multa, reconeix que el matrimoni està acreditat per una acta traduïda al castellà. No obstant això, el recurs de la dona no indica la sentència sobre el seu cas (només assenyala que es tracta d’“un altre jutjat d’Alacant”). “En aquest cas estem davant una circumstància rellevant”, indica el TSJ-CV, encara que el tribunal desconeix si la sentència del marit és ferma.

“Si, a conseqüència d’alguna eventual resolució jurisdiccional (o administrativa), el marit de l’actora haguera quedat ‘regularitzat’, aquesta resolució generarà les conseqüències legals de rigor en favor de la situació de la dona i els fills de tots dos”, explica el TSJ-CV.