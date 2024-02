El jutge del cas Taula obri judici oral al ionqui dels diners per les mossegades de contractes de l’etapa de Rita Barberá

El jutge instructor del cas Taula ha obert judici oral a Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, a Vicente Burgos, el gerent de la fundació pública que el va col·locar, i a tres empresaris que van pagar preteses comissions a la trama. En una interlocutòria del 8 de febrer passat, el titular del Jutjat d’Instrucció número 18 de València envia al banc dels acusats els cinc processats en el marc de la peça separada E del cas Taula, relativa a les mossegades repartides pels contractes adjudicats per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de València durant l’etapa de Rita Barberá al capdavant del consistori.

La resolució demana a Marcos Benavent i a Vicente Burgos una fiança, per import de 219.000 euros, a prestar en un termini de 24 hores. Es tracta del quart judici de la macrocausa a què s’enfronta el ionqui dels diners després de la seua condemna en les peces J (quasi huit anys de presó) i B (cinc anys) i la seua absolució en la D.

En la peça E, l’Ajuntament de València figura com a acusació particular. El fiscal anticorrupció, tal com ha informat elDiario.es, sol·licita sis anys de presó per a Benavent pels presumptes delictes de suborn, prevaricació administrativa i malversació de cabals públics. A Burgos li demana cinc anys de presó per un presumpte delicte continuat de malversació. Per als empresaris Carlos Vicent Gil, Carlos Turró i Enrique Aleixandre, el ministeri públic sol·licita una pena de tres anys de presó per un presumpte delicte de suborn.

El fiscal Pablo Ponce considera que Benavent es dedicava “a cobrar comissions a empreses que licitaven contractes públics”, a canvi d’un “percentatge variable” que es repartia en metàl·lic amb María José Alcón, exregidora de Cultura de l’Ajuntament de València durant els mandats de Rita Barberá i exdona de Vicente Burgos.

Benavent, zombi i recaptador de mossegades

La peça separada E del cas Taula engloba les presumptes comissions dels contractes adjudicats fraudulentament per l’Ajuntament de València i la contractació, a manera de zombi, de Marcos Benavant, en la Fundació Jaume II el Just, el gerent de la qual era Vicente Burgos. De la fundació pública, que va tancar amb un forat de més de 13 milions d’euros, el ionqui dels diners va cobrar 164.676 euros, a pesar que en realitat treballava per al PP.

Anticorrupció conclou que els contractes municipals estaven falsejats. L’empresari Carlos Turró va entregar 20.000 euros en metàl·lic a Benavent, Carlos Vicent Gil, 9.000 euros, i Enrique Aleixandre, una “quantitat no determinada”, a més d’un vehicle. El ionqui dels diners, segons l’acusació pública, va exercir una tasca de “mediació i recaptació” de les mossegades abonades pels empresaris adjudicataris.