La jutgessa alerta de “retards” en Azud després de la supressió d’una plaça d’auxili judicial per part del Govern de Mazón

La jutgessa del cas Azud ha alertat les parts personades dels perjudicis que ocasiona a la instrucció de la complexa causa la decisió del Govern valencià de Carlos Mazón de suprimir la plaça d’auxili judicial de reforç per al procediment, fins amb set peces separades. L’altra funcionària d’auxili judicial, segons una provisió de la titular del Jutjat d’Instrucció número 13 de València a què ha tingut accés elDiario.es, no pot assumir la “sobrecàrrega” de faena.

Així doncs, la jutgessa Pepa Tarodo adverteix les defenses, les acusacions populars personades i el fiscal anticorrupció que, “fins que no es done solució a la situació creada, es produirà un retard en els trasllats a les parts”. La magistrada indica que la decisió de suprimir la plaça d’auxili judicial de reforç prové de la Direcció General de Justícia de l’executiu autonòmic, en mans de la consellera Elisa Núñez fins a l’eixida de Vox del Govern de Mazón el 12 de juliol passat. La popular Salomé Pradas va substituir Núñez, que es va donar de baixa en Vox, al capdavant de la Conselleria de Justícia.

Com a rerefons de la decisió de retirar la plaça d’auxili, l’exconsellera Elisa Núñez va al·legar un replantejament del pla de reforç impulsat per l’anterior executiu del Pacte del Botànic, considerat pels seus successors com una mena de pegat. Núñez advocava per la creació de places estructurals per part del Ministeri de Justícia. Més enllà d’argumentaris, la veritat és que la supressió de la plaça afecta directament l’agilitat d’un jutjat sobrecarregat per la instrucció d’un sumari complex amb més de mig centenar d’imputats i amb comissions rogatòries pendents.

En el cas Azud figura com un dels principals investigats Alfonso Grau, ex-vicealcalde popular de València. La causa també investiga el cunyat de Rita Barberá, el lletrat José María Corbín. No obstant això, les perquisicions, comandades per la Fiscalia Anticorrupció, també esguiten el PSPV-PSOE, l’extresorer del qual José María Cataluña figura com investigat, igual que Rafael Rubio, ex-subdelegat del Govern a València. A més, en la causa figuren com a acusacions populars el PP i l’entitat Acción Cívica contra la Corrupción (Vox va renunciar finalment a exercir l’acusació popular).

La provisió explica que, atesa la situació, el trasllat de les resolucions i els informes es donarà als procuradors i al ministeri fiscal deixant-los les actuacions a la seua disposició en la secretaria del jutjat, “per a la seua fotocòpia en aquesta oficina judicial, per no poder efectuar-se l’escaneig de la causa i el trasllat digital, com s’ha anat efectuant fins al moment”.

Tot això “sense perjudici d’altres retards en la gestió dels recursos que tenia encomanada aquesta funcionària”, afig la jutgessa. La instructora adverteix que “també tindrà retards l’organització material de correus, escrits, foliat de les actuacions, carpetes informàtiques amb els documents presentats” i altra documentació “d’interés” relativa al cas Azud que “classificava la funcionària d’auxili”.

D’altra banda, la secció tercera de l’Audiència Provincial de València ha desestimat el recurs d’una de les defenses (al qual es van adherir sis més) contra l’última pròrroga del secret de cinc de les peces separades de la causa, dictada el 21 de juny passat. Les defenses al·legaven indefensió pel fet de tractar-se d’un “secret molt prolongat en el temps” i que abastava “una part extensa del procediment”.

La interlocutòria de l’Audiència Provincial de València, dictada dimecres, considera “suficient” el raonament de la instructora per a mantindre el secret parcial de la causa. Les perquisicions, sosté la resolució, van “avançant” i la informació incorporada “va portant” a noves diligències d’investigació “derivades” que permeten, “amb la finalitat de no frustrar la bona fi de la investigació, la pròrroga acordada per la instructora”.

Tanmateix, la secció tercera de l’Audiència de València també destaca que, “efectivament, vist el temps transcorregut des que es declara la causa secreta”, hi ha una “demora substancial” de l’alçament del secret. La interlocutòria suggereix a la jutgessa que adopte “les mesures que siguen necessàries per al bon fi de la investigació” i perquè la instrucció “no es dilate o es demore més en el temps”. En definitiva, la resolució demana a la magistrada que alce el secret “com més prompte millor”.