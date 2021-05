La jutgessa cita un tercer antifeixista de Petrer per delicte d’odi arran de la denúncia policial per càntics contra la casa reial en una manifestació

Un tercer antifeixista de Petrer ha sigut citat a declarar davant la titular del Jutjat d’Instrucció número 3 d’Elda per un pretés delicte d’odi arran d’una denúncia de la Policia Nacional per una concentració d’unes 25 persones a la plaça d’Amèrica de la localitat del Vinalopó Mitjà, convocats per l’Assemblea Popular Elda-Petrer per mostrar el seu suport al raper Pablo Hasel.

Els assistents van corejar càntics contra la casa reial, amb consignes com “els Borbons són uns lladres”, contra les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, “la policia tortura i assassina”, i també contra l’organització política d’Espanya, “Estat terrorista, estat feixista”.

Aquestes tres expressions van ser recollides per la Policia Nacional, present en l’acte de protesta, els agents de la qual van sol·licitar als membres del col·lectiu que s’identificaren amb els DNI. En la denúncia posterior contra els dos joves imputats inicialment, la policia assenyala que podrien haver incorregut en un delicte d’odi.

Després de la declaració dels dos activistes, el 3 de febrer passat, un tercer antifeixista de l’Assemblea Popular d’Elda/Petrer ha sigut citat a declarar. La jutgessa ha citat el jove, investigat per un presumpte delicte d’odi, el pròxim 4 de maig, segons han confirmat fonts de l’assemblea, que ha organitzat una concentració de suport davant del jutjat. “Ací ens tornaran a trobar, refermant-nos i amb el cap alt”, diu la convocatòria, que manté els mateixos lemes pels quals van ser denunciats.

El lletrat Arturo Acón, encarregat de la defensa dels joves antifeixistes, va explicar a aquest diari que l’acusació de delicte d’odi a què s’enfronten, que podria implicar-los fins a quatre anys de privació de llibertat, és “inusual” en la justícia espanyola. “Per la meua experiència amb clients denunciats per participar en manifestacions o en actes de protesta, se’ls sol acusar de danys al mobiliari o als mateixos agents, per tota mena d’accions violentes, però no per delicte d’odi”.