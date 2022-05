Una jutgessa investiga l’alcalde de Benaguasil i diputat provincial del PP per un delicte contra el patrimoni

L’alcalde popular José Joaquín Segarra governa des de fa quasi dues dècades a Benaguasil, un municipi de la comarca valenciana del Camp de Túria. El primer edil, també diputat del PP en la Diputació de València, figura com a imputat en una causa per un presumpte delicte contra el patrimoni històric, artístic i cultural. La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Llíria investiga l’alcalde en una causa encara en fase d’instrucció. La magistrada, segons han confirmat aquest diari fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, continua practicant diligència per esclarir els fets.

La jutgessa investiga unes obres escomeses en el plaça del Castell de Benaguasil arran d’una denúncia d’un veí. L’alcalde popular, consultat per aquest diari, ha assegurat: “Estem molt tranquils, perquè no s’ha fet gens il·legal ni irregular”.

“L’única cosa que es va fer en el seu moment”, afig, “va ser una repavimentació de la plaça, sense que les obres afectaren cap element patrimonial”. A més, sosté, “es va informar d’això a la conselleria i no hi hagué cap requeriment d’aquesta”. “Posteriorment va haver-hi una denúncia i, òbviament, és lògic que, si algú denuncia, que s’investigue”, afig.

L’Ajuntament de Benaguasil ha aportat documentació “amb què s’ha justificat que no hi ha hagut cap afecció patrimonial durant les obres, que a més van ser aprovades per la Diputació de València i, per tant, no hi ha cap delicte qualificat com a tal”.

El primer edil, advocat de professió, forma part del grup popular en la Diputació de València, una institució en què declara posseir sis béns immobles per un valor total de 255.152 euros, a més d’un passiu de 22.895 euros per la meitat d’una hipoteca.