La jutgessa sospita que el 'número dos' de Rita Barberá va cobrar una “comissió” d'un milió a través de Panamà i Suïssa

La jutgessa del 'cas Azud' sospita que Alfonso Grau, ex vicealcalde de València, va cobrar una “comissió” d'un milió d'euros per part d'un empresari com a pagament d'un “suborn” relatiu a huit operacions urbanístiques, segons un escrit de la instructora al qual ha tingut accés elDiario.es. La investigació, a càrrec de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha detectat els moviments de fons als comptes de l'entitat JP Morgan als Estats Units vinculats a Grau, la seua filla i el seu marit nord-americà.

Els suposats pagaments, segons la instructora, es van fer mitjançant una societat panamenya i un banc suís, “com igualment és tradicional en aquest tipus d'operatives”. A més, el compte als Estats Units relacionat amb Alfonso Grau “és desconegut per a les autoritats espanyoles”. El suposat suborn estaria vinculat a la societat Edinboro Insvestments SA, domiciliada a Panamà i oberta entre el 2004 i el 2013, i propietat en última instància de l'empresari Miguel Montoro, segons la resposta a la comissió rogatòria de les autoritats panamenyes.

Un informe de la UCO, al qual també ha tingut accés elDiario.es, apunta al maneig per part de Grau d'“importants quantitats de diners en efectiu” i a un increment patrimonial “injustificat” entre el 2004 i el 2011 d'almenys 728.051 euros.

Els investigadors de la unitat d'elit de l'Institut Armat destaquen els indicis sobre el desviament als Estats Units, aprofitant que una de les filles de Grau resideix a l'estat de Wisconsin, de part del “patrimoni injustificat” de l'antiga mà dreta de Rita Barberá, recentment condemnat a quatre anys i mig de presó en el marc de la peça del 'cas Taula' sobre la caixa B del PP de València.

D'altra banda, la UCO al·ludeix també a una suposada operativa d'“imposicions que donen efectiu de procedència desconeguda” als Estats Units.