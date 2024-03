El jutjat arxiva la causa de l'incendi de Campanar en descartar la policia origen delictiu del foc

El Jutjat d'Instrucció número 9 de València ha acordat provisionalment el sobreseïment de la causa oberta per l'incendi de dos blocs d'habitatges a la zona de Campanar, que es va saldar amb 10 víctimes mortals, en descartar la policia origen delictiu del foc.

Segons ha informat el ministeri públic, la Brigada Provincial de Policia Judicial de València del Cos Nacional de Policia ha comunicat al jutjat que les primeres investigacions permeten descartar l'origen criminal o delictiu de l'incendi dels edificis del carrer Rafael Alberi, número 2, de València.

El jutjat, a la vista d'aquesta informació, ha acordat provisionalment el sobreseïment de les actuacions en espera que concloguen les investigacions i anàlisis policials oportunes, que continuen per poder aclarir l'origen concret de l'incendi que va tindre lloc el 22 de febrer.

D'altra banda, el jutjat d'instrucció ha autoritzat l'accés de les companyies asseguradores a l'immoble sinistrat, amb supervisió policial, a fi de permetre la realització de les gestions oportunes per indemnitzar els perjudicats, ja que aquesta mesura no interfereix en les investigacions policials.

L'incendi es va originar el 22 de febrer, cap a les 17.30 hores, a l'apartament 86 d'un dels dos edificis conformats per 138 immobles que van ser arrasats pel foc.

Transcorreguda tot just una hora de l'origen del foc, les flames havien devorat els dos blocs d'habitatges, de 10 i 14 plantes, en què vivien uns 450 veïns. Com a conseqüència, 10 persones van morir i 15 més van resultar ferides, entre elles, set bombers.

Arran de l'incendi declarat en aquests edificis construïts el 2009 --època del boom immobiliari-- per una promotora que va fer fallida, es va posar en marxa tota l'operativa d'emergències --bombers, policies, sanitaris, forenses-- i es va obrir una causa judicial per investigar els fets i determinar les causes del foc, que es va propagar en temps rècord. Ara el jutjat ha arxivat provisionalment les actuacions en no veure la policia origen delictiu del foc.