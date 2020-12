L’accidentat acte del general de Box a Castelló: tapen la bandera de l’arc de Sant Martí i confonen una associació de campaners amb antifeixistes

Vox ha celebrat diumenge un acte a Castelló, amb discurs del general i diputat en el Congrés Alberto Asarta, que ha acabat en un sonat i absurd enfrontament amb membres de l’associació de Campaners de l’Horta, que han hagut d’eixir corrent, perquè els han confós amb boicotejadors antifeixistes. El partit ultra no havia demanat permís per a celebrar la seua concentració en defensa de la “legalitat constitucional” i la “monarquia parlamentària” a la plaça Major, que al migdia acollia un acte de l’Ajuntament per a commemorar la Carta Magna. Els responsables del partit han traslladat el material de so i les banderes espanyoles a la pròxima plaça de la Pescateria, on s’ha desenvolupat finalment la concentració, a la qual han assistit desenes de persones.

Durant el discurs d’Asarta s’ha sentit retrunyir la pròxima torre campanar del Fadrí de la plaça Major, de propietat municipal i segregada de la catedral. L’Ajuntament de Castelló, governat per la socialista Amparo Marco amb el suport de Compromís i de Podem, havia convidat l’associació de Campaners de l’Horta, amb seu a Massamagrell (L’Horta Nord), per acompanyar el concert del Dia de la Constitució, sis peces que ha interpretat la Banda Municipal i que s’ha retransmés en directe per YouTube a la mateixa hora que l’acte de Vox. Abarta, al final del seu discurs, s’ha referit a l’“alegria que les campanes ens estan acompanyant”.

Alguns pretesos assistents, segons conta el president de l’associació de campaners en un àudio enviat al regidor de la formació ultra a Massamagrell a què ha tingut accés elDiario.es, els han increpat i amenaçat. “Ens han insultat, ens han amenaçat, ens han gravat en vídeo. Els meus companys han hagut d’eixir corrent, perquè la cosa més fina [que els han dit] ha sigut ‘fill de puta“, diu indignat el president de l’associació. L’àudio, enviat al regidor de Vox a Massamagrell, José Carlos Grau, demana a manera de queixa que no es difonguen els vídeos del pretés incident.

“Se’ns ha increpat i, si són de Vox, et demane, com a veí de Massamagrell i sobretot com a president de l’associació Campaners de l’Horta amb seu a Massamagrell, que no pugen cap vídeo en què isquem nosaltres, perquè tirarem avant, m’és igual qui siga”, adverteix l’home. “No estem a favor de cap partit polític ni de cap sigla ni de res, nosaltres som amants de les campanes”, afig.

“Quan els meus companys han baixat de la torre del campanar del Fadrí de Castelló hi havia cinc policies municipals uniformats. Segons ells, Vox els ha cridat dient que els estàvem rebentant l’acte que estaven fent ells en una plaça paral·lela”, relata l’home indignat al regidor de Vox en la seua localitat.

Alguns assistents han avisat la Policia Local pensant que les campanes sonaven repetidament –a les 12.00, 12.15 i 12.30– per boicotejar l’acte en defensa de la Constitució. Uns quants membres del partit ultra, segons fonts de Vox, s’han encarat amb els campaners. “Se n’han hagut d’anar al final per cames, i encara sort que estava la Policia Local”, assenyalen les mateixes fonts.

“El problema el té Vox amb l’Ajuntament de Castelló, que els ho han permés fer a les 12, quan nosaltres féiem el vol”, conta el president de l’associació. “Que s’apanyen entre ells i que no ens fiquen a nosaltres pel mig, que som una societat (sic) sense ànim de lucre i ho dic també per als afiliats, perquè sapieu de la manera com ens han tractat a Castelló”, lamenta el campaner.

L’acte de Vox també ha tingut la mala sort de desenvolupar-se en una plaça amb bancs públics pintats amb la bandera de l’arc de Sant Martí. Uns quants afiliats, entre ells Javier Solsona, marit de la líder del partit a Castelló Llanos Massó, han tapat el banc amb una bandera espanyola que han apegat amb precinte. Els bancs públics amb la bandera de l’arc de Sant Martí s’han multiplicat en els últims anys com a símbol de ciutats tolerants i obertes amb els col·lectius LGTBI, però l’escenografia no quadrava amb l’ideari del partit, que ha procedit immediatament a tapar-la.

El col·lectiu CastellóLGTBI ha penjat en Instagram un vídeo del moment en què els organitzadors de l’acte de Vox dissimulaven l’arc de Sant Martí amb una bandera més adequada. “Tenen tota la ciutat per a fer els seus actes i justament trien l’únic espai que ens representa les persones LGTBI, i com que no poden destruir-lo el tapen, això es diu feixisme, allò que no concorda amb el seu pensament cavernícola ho destrueixen i als que no representen els seus valors els silencien”, ha escrit el col·lectiu, que ha acusat el partit d’extrema dreta de representar “la intolerància, l’odi i la ignorància”.

L’acte, celebrat a la plaça de la Pescateria de Castelló, ha reivindicat la “legalitat constitucional” i la “monarquia parlamentària” i ha comptat amb l’assistència de desenes de persones. Després dels discursos de la líder de Vox a Castelló, Llanos Massó, i de l’exgeneral i diputat en el Congrés Alberto Asarta, l’exgeneral ha llegit un manifest en defensa de la monarquia parlamentària “com a garantia d’unitat, convivència i prosperitat”. “Hui, tots aquests pilars estan amenaçats per un govern traïdor, que, recolzat en separatistes i terroristes, pretén acabar amb el nostre sistema constitucional per substituir-lo per un nou règim”, ha dit Asarta. L’exgeneral ha tancat la seua intervenció amb un triple “Viva España!”, secundat pels assistents.