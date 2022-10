L’agitadora ultra Cristina Seguí: “Si fem creure a la gent que és Mónica Oltra...”

L’agitadora Cristina Seguí, fundadora de Vox a València i presidenta de l’associació que exerceix l’acusació popular en la causa en què està imputada l’exvicepresidenta Mónica Oltra, manté un enfrontament obert amb la menor que va denunciar els abusos de l’exmarit de la dirigent de Compromís. Juntament amb José Luis Roberto, dirigent de l’extrema dreta que exerceix l’acusació particular de la menor abusada, Seguí va pilotar la campanya de recollida de fons per als fills de Teresa T. No obstant això, la menor abusada va arribar a acusar-los en una entrevista d’haver-la deixada “tirada” després de la dimissió d’Oltra una vegada que va ser imputada.

Una amiga de la menor ha publicat en la xarxa social Twitter uns quants missatges d’àudio i captures de pantalla pretesament de converses mantingudes amb Cristina Seguí en què l’agitadora ultra dona instruccions sobre la manera de procedir quan la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives investigava una denúncia sobre la situació dels fills de la menor abusada.

“Si fem creure a la gent que és Mónica Oltra qui vol llevar-vos Iray, els serveis socials es tiraran cap endarrere”, es llig en el missatge. La interlocutora de Seguí respon: “I com fem això, Cris?”. L’agitadora de l’extrema dreta contesta: “Hui aniré a entrevistar-nos on viviu. Si us va bé”.

“Ho emetrem en EDA TV [canal de YouTube dirigit per Javier Negre] també posarem el Bizum de Teresa perquè us arribe més ajuda econòmica i pugueu fer front a les vostres despeses (...)”. “El que estem fent és la cosa més decent. No et preocupes. Jo també tinc fills, i em pose en la vostra pell”, abunda Seguí en els missatges reproduïts per l’amiga de la menor.

La jove ara ja major d’edat que va denunciar uns abusos en un centre de menors pels quals va ser condemnat l’exmarit d’Oltra, va afirmar el passat 28 d’agost en una entrevista amb el diari Levante-EMV sobre l’actuació de tots dos advocats ultres: “Sent que m’han utilitzat i després m’han deixat tirada”.