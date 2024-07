L’Ajuntament de Benidorm proposa Paco Gasofa, acusat en el cas Erial amb Zaplana, per a subministrar combustible

L’empresari Francisco Pérez López, més conegut com a Paco Gasofa, va camí d’obtindre una nova adjudicació d’un consistori del PP situat en l’àrea d’influència del zaplanisme polític. L’Ajuntament de Benidorm, governat pel popular Toni Pérez, ha proposat l’empresa Zarcar SL, de Paco Gasofa, per a un dels lots del contracte de subministrament de carburant que cobrisca les necessitats del municipi.

La mesa de contractació, presidida per la regidora Aida García i completada per la secretària i l’interventor com a vocals i amb un funcionari com a secretari, es va reunir el 26 de juny passat per a procedir a l’obertura dels sobres amb les propostes dels licitadors. “A la vista de les ofertes presentades”, segons diu l’acta, la mesa de contractació va proposar Zarcar SL per al lot més important, per 144.000 euros, de subministrament de gasoil A, B i C i gasolina 95 en dependències municipals.

El segon lot, de gasolina 95 i gasoil per 46.000 euros, va ser proposat per a Red Española de Servicios SAU, mentre que, per al tercer, de subministrament de gas propà i per 10.000 euros, va ser seleccionada Repsol Butano SA.

L’empresa de Paco Gasofa obté així un altre contracte municipal, després de les adjudicacions a Finestrat (per 190.000 euros), la localitat a tocar de Benidorm governada per Juan Francisco Pérez Llorca, actual portaveu popular en el parlament autonòmic i secretari general del PP valencià de Carlos Mazón, i de 100.000 euros a Relleu, l’alcalde dels quals és el popular Lino Antonio Pascual Carbonell.

La de Benidorm és la primera adjudicació municipal que obté l’empresari després d’haver-se assegut en el banc dels acusats en el judici del cas Erial per la presumpta trama corrupta liderada per Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat Valenciana i exministre del PP. Paco Gasofa va ser president del PP de Benidorm, antic epicentre del zaplanisme, i va abonar despeses de l’exministre popular a través d’una empresa suïssa de lloguer de iots de luxe, segons la Fiscalia Anticorrupció. Francisco Pérez López va adduir en el judici que Zaplana li va reembossar els diners posteriorment, encara que el fiscal va recordar que no hi ha rastre documental d’aquestes devolucions de fons.

Company de banc dels acusats de Zaplana

Paco Gasofa va ser un dels acusats que es va mantindre fidel a Zaplana en el judici, en contrast amb els quatre companys de banc que van arribar a un pacte de conformitat amb Anticorrupció per a reconéixer els fets, rebaixar la condemna de presó i apuntalar la tesi de l’acusació pública. Durant la seua declaració, l’empresari va reconéixer que tenia un compte al Principat d’Andorra des del qual va fer un préstec a Joaquín Barceló Pachano, testaferro confés de Zaplana i un dels principals penedits de la presumpta trama (un “assumpte privat” entre tots dos, segons va dir).

La Fiscalia Anticorrupció va demanar una pena per a Francisco Pérez López de cinc anys de presó, multa de huit milions d’euros i inhabilitació durant tres anys per a l’exercici professional i de comerç pels presumptes delictes de blanqueig de capitals i falsedat en document oficial.