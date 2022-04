L’Ajuntament impulsa la primera comunitat energètica de Castelló

“La comunitat energètica local possibilita un autoconsum compartit col·lectiu a través d’un punt de subministrament fotovoltaic, una eina per a avançar en una transició sostenible, justa i democràtica i incidir en la lluita contra el canvi climàtic”. D’aquesta manera presentava el regidor de Transició Ecològica de Castelló, Fernando Navarro, el projecte de la primera comunitat energètica en la capital de la Plana que, quant als beneficis econòmics, permetrà un estalvi en la factura de la llum entre un 20% i un 40% als que se sumen a la iniciativa.

El projecte d’autoconsum energètic, presentat aquesta setmana, serà finançat per l’Ajuntament en una primera instal·lació fotovoltaica. A més es compta amb el suport de la cooperativa especialitzada en el disseny i creació de comunitats energètiques Sapiens Energia, i des de l’Ajuntament també s’assessorarà en la posada en marxa d’aquesta comunitat energètica, així com de les ajudes que hi ha perquè altres particulars puguen generar altres comunitats energètiques.

La figura de la comunitat energètica permet consums compartits a 500 metres a la redona d’una instal·lació fotovoltaica i està obert tant a la ciutadania com a pimes, perquè puguen produir i gestionar la seua pròpia energia reduint els costos energètics d’edificis i equipaments públics i dels usuaris privats. Fernando Navarro destaca que “a més, aquest model, contribueix en l’avanç en els objectius de descarbonització –reduint les emissions de CO₂ a l’atmosfera–; dinamització de l’activitat econòmica i de l’ocupació local. Amb tot això, millora el benestar i la salut de les persones”.

De la seua banda, Juan Sacri, president de Sapiens Energia, assenyala que “participant en la comunitat energètica, l’usuari passa de ser un mer ‘pagador’ de factures a assumir un rol actiu en la producció i la gestió de l’energia”.

Els dies 20 i 27 d’abril, a les 18.30 h, tindran lloc en la sala d’actes de l’edifici Quatre Cantons dues jornades participatives més per a definir els passos de constitució de la comunitat energètica. En aquestes trobades també es formarà la ciutadania sobre el model i es treballarà de manera participativa per aconseguir constituir la comunitat energètica local. Són trobades obertes a totes les persones i pimes interessades i seran coordinades per Sapiens Energia.