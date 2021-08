L’Ajuntament, a l’espera que el València CF li remeta el plànol final del poliesportiu de Benicalap per a aprovar el projecte

“El dimarts 20 de juliol de 2021 el club i la Fundació Municipal d’Esports vam mantindre una reunió per videoconferència amb l’objectiu d’acordar el contingut del projecte definitivament; i, finalment, el 23 de juliol de 2021 s’han remés tant a la Regidoria d’Esports com a la Fundació Municipal d’Esports les justificacions tècniques relatives a especificacions tècniques de sorolls i energia juntament amb la nova versió per a la validació”.

Així es va pronunciar el València CF pel que fa a la situació del poliesportiu de Benicalap que ha de construir en les al·legacions que va remetre fa poc a la Conselleria d’Economia en què va insistir en la necessitat de prorrogar els terminis per a executar l’actuació territorial estratègica (ATE) la paralització de la qual va atribuir a la pandèmia i, de manera sorprenent, a la falta de col·laboració de l’Ajuntament, cosa que la mateixa corporació va desmentir dies després rotundament.

L’ATE és l’operació urbanística signada l’any 2015 entre l’entitat esportiva i la Generalitat Valenciana per possibilitar el trasllat del Mestalla de l’avinguda d’Aragó a la de les Corts Valencianes en un termini de 10 anys, és a dir, fins a l’any 2025.

Sobre aquest tema, la regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha informat a elDiario.es que, després de rebre les justificacions tècniques esmentades, han sol·licitat al València CF el plànol definitiu del poliesportiu que reculla totes les solucions acordades pels tècnics municipals i del club a les mancances detectades pel que fa a eficiència energètica, control d’accessos, accessibilitat a la zona de maquinària, grandària del vas de la piscina i adaptació a la normativa dels amples d’accés a la piscina principalment: “Fins ara s’ha anat donant resposta a totes deficiències una per una, però cal un plànol definitiu que incloga totes aquestes solucions de manera conjunta”.

A més, segons Bernabé, se’ls ha sol·licitat també que incloguen en el plànol “la ubicació de la ximenera industrial protegida que en el seu moment es va desmuntar per construir el nou estadi i que s’ha de reconstruir en la parcel·la del recinte esportiu, cosa que estava acordada des del principi i que no presenta més problemes, però que ha d’incloure’s en el plànol i en el projecte”.

Una vegada es reba tota la documentació i es comprove que està tot el projecte tal com s’ha acordat, “se sotmetrà a aprovació definitiva i a partir d’aquest moment el València CF podrà sol·licitar els permisos pertinents per a iniciar les obres”, ha comentat l’edil.

Segons el document de petició de pròrroga, l’entitat es compromet a iniciar la construcció del poliesportiu de Benicalap el 2022 i acabar-lo al desembre del 2023, així com a reprendre les obres del nou estadi a mitjan 2024 i culminar-lo a mitjan 2026.