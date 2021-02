L’Ajuntament de Sant Jordi, al Baix Maestrat, enterra el pla que preveia un camp de golf i 2.200 habitatges

A poc a poc, el territori valencià va enterrant els grans projectes urbanístics associats a la bambolla immobiliària. L’Ajuntament de Sant Jordi, localitat de la comarca del Baix Maestrat, ha enterrat el polèmic programa d’actuació integrada (PAI) aprovat en l’època del PP i que preveia la construcció d’un camp de golf de quasi 200.000 metres quadrats, malgrat els informes negatius de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ).

L’alcalde del PP, Iván Sánchez Cifre, ha rescindit la condició d’agent urbanitzador a Sant Jordi del Maestrazgo Golf SL, una firma instrumental dedicada a la compravenda de béns immobiliaris i actualment en liquidació.

El primer edil, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), també ha acordat iniciar els tràmits i el procediment administratiu per a modificar el seu pla general i transformar el sector urbanístic de Sant Jordi Golf en sòl urbanitzable sense ordenació detallada. La decisió s’ha notificat a la mercantil, a qui no se la confiscarà ni se li reclamaran danys i perjudicis, perquè no hi ha garantia de promoció del PAI.

La Comissió Territorial d’Urbanisme va aprovar el pla amb el vot desfavorable de la CHJ per la falta de recursos hídrics. El PAI de Sant Jordi va ser un dels tres camps de golf projectats que se sumaven al ja existent de la urbanització Panorámica, inaugurat el 1994. L’actuació urbanística suposava la urbanització de quasi dos milions de metres quadrats i la construcció de 2.200 habitatges, dels quals un 10% havien de ser de protecció oficial. El camp de golf comprenia una superfície de 192.579 metres quadrats.

L’informe desfavorable de la CHJ assenyalava que el projecte Sant Jordi Golf “no respecta l’ordenació proposada del domini públic hidràulic, no deixa expedita la zona de servitud i no acredita la disponibilitat de recursos hídrics”. L’Associació de Ciutadans de Benicàssim, integrada en el col·lectiu Abusos Urbanístics No, va denunciar davant la Fiscalia la decisió de la Generalitat Valenciana d’aprovar el PAI amb els informes desfavorables de la CHJ.