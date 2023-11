L’Ajuntament de València pretén donar llicència a MSC per a construir la seua nau en la ZAL, malgrat que està il·legalitzada

L’Ajuntament de València té la intenció d’atorgar a MSC una llicència d’obres per a la construcció de dues naus en la zona d’activitats logístiques (ZAL) del port de València, a pesar que la instal·lació industrial mai s’ha pogut posar en marxa per estar declarada il·legal, en haver-se alçat sobre terrenys d’horta d’especial protecció.

Així ho va revelar dilluns el president d’MSC España, Francisco Lorente, en un desdejuni informatiu. Segons va explicar, després d’anunciar fa poc la seua renúncia a situar-se en la ZAL per les traves jurídiques i burocràtiques existents, va rebre telefonades del Govern valencià i de l’Ajuntament de València perquè reconsiderara la seua postura i li van assegurar que potser en un termini entre dos i tres mesos podien atorgar-li la llicència d’obres, malgrat les sentències que declaren il·legal el recinte, l’última pendent d’un recurs en el Suprem.

“El nostre primer interés és estar en la ZAL, perquè és el més compatible amb costos i eficiència i si l’Administració en aquest cas ens dona una solució ràpida replantejarem la nostra decisió. Si la cosa s’allarga, hem de mirar altres opcions i en la perifèria de València hi ha infinitat de terrenys que ens poden ser útils”, va dir Lorente.

Preguntat sobre les dificultats jurídiques d’atorgar una llicència d’obres en un recinte que està il·legalitzat, el president de la multinacional va explicar: “Si els nostres representants ens donen una llicència, ha d’estar absolutament beneïda per tots els organismes competents. Per tant, si apareix una llicència estaran complint-se totes les formalitats que es requerisquen”. I va afegir: “S’haurien de dotar d’unes garanties que ens permeteren executar aquest projecte d’una manera serena i amb totes les garanties establides”. És a dir, de manera que, en cas que el Suprem mantinga que la ZAL no es pot posar en marxa, la companyia quede alliberada de responsabilitats.

En aquest sentit, fonts de l’equip de Govern municipal van comentar que faran “tot el que puguen legalment per a mantindre la inversió d’MSC en la ZAL” i van afirmar que “aquesta situació és l’herència enverinada de l’actuació negligent de l’esquerra que s’ha dedicat a posar bastons a les rodes a totes les inversions a la ciutat de València”. Van obviar que va ser el PP al final dels 90 qui va impulsar des de la Generalitat i l’Ajuntament la construcció del recinte de manera irregular amb un desallotjament conflictiu dels veïns de la Punta.

Les dues àrees que pretén escometre MSC en la ZAL ocupen 40.000 metres quadrats per a una nau industrial de càrrega en sec i una altra nau per a la filial logística Medlog, que serà una plataforma especialitzada en el transport per contenidor en fred per a congelats i productes refrigerats.

Confiança en l’aprovació de l’ampliació nord

Quant a la situació de l’ampliació nord del port de València, Lorente es va mostrar confiat que el Consell de Ministres done el vistiplau al projecte constructiu dels nous molls d’ací a poc. El president de la naviliera va comentar que va tindre una reunió amb el secretari d’estat de Transports, David Lucas, prèvia a la investidura de Pedro Sánchez en què els va traslladar que es tracta d’un projecte d’Estat prioritari per al Govern i que s’aprovarà en els primers consells de ministres del nou executiu, previsiblement al final d’enguany o al començament del que ve.

Preguntat si la resolució judicial que anul·la cautelarment la posició de l’Autoritat Portuària de València (APV) com a òrgan substantiu i la passa a Ports de l’Estat, tal com ve reflectit en la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007, ha pogut ser la causa del retard per part del Govern, Lorente va negar aquest extrem i va insistir que la DIA és plenament vigent. La discussió jurídica, no obstant això, no és tant la vigència, sinó si és vàlida per a emparar un projecte que no té res a veure amb l’inicial, cosa que cap organisme ha avalat.

El dirigent de la multinacional italo-suïssa va reconéixer que de moment no s’han plantejat la idea d’emportar-se la inversió a una altra ciutat i que el cost previst per a la nova terminal s’ha disparat entre un 50% i un 60% per l’augment dels materials d’obra, ja que ha passat de 1.050 milions a 1.600 o 1.700 milions d’euros aproximadament.

A més, va carregar contra l’informe de la terminal pública CSP Iberian Valencia, destapat per aquest diari, segons el qual l’any 2023 es tancarà amb un 40% menys dels trànsits previstos en l’estudi de viabilitat del projecte i la mà d’obra es reduirà un 30%. Per a Lorente, és un informe fet per a la competència, que a més mou el 50% dels seus contenidors cobrant per això, i va recordar l’acord que tenen amb totes les organitzacions sindicals del port de València en favor de l’ampliació (Coordinadora, CCOO, SEI, Front Portuari i APTPPV).

Lorente també es va mostrar crític amb Compromís, en concret amb Joan Baldoví i Joan Ribó, contraris al projecte, segons va dir, per una qüestió purament política: “He vist pel que he anat llegint que Compromís ha pres la referència de la nova terminal nord com un estendard polític i jo crec que sense documentar-se massa i sense saber exactament de què parlaven. He sentit declaracions dels antics gestors del nostre Ajuntament dient que hi hauria una sobrepoblació de milers de camions i tot això eren simplement mentides, perquè el moviment de contenidors de transbord no genera ni un moviment més per carreteres, per la qual cosa la gent parla amb un desconeixement profund”.

Nova terminal de creuers

D’altra banda, el president d’MSC va confirmar que estan en converses amb l’APV per a aconseguir una concessió per a una terminal de creuers exclusiva per a la companyia. De fet, va detallar que el pròxim 27 de novembre es reuniran juntament amb el director d’MSC creuers amb l’APV per analitzar les opcions que hi ha quant a espais.

Com va avançar elDiario.es, aquesta situació ha generat un profund malestar en Baleària, que es va adjudicar el concurs per a construir i gestionar una nova terminal de passatgers i de creuers, fins al punt que el projecte està paralitzat per considerar que la terminal de MSC entorpiria el trànsit dels seus ferris i dels creuers a què donara servei.

“El Port està reestructurant els territoris, compta amb el que queda buit, tota la zona on estava la drassana del port de València, ací es construiran unes infraestructures que permetran acollir tot el que significa les necessitats d’escala del grup Baleària, al costat d’una terminal de creuers pública, i alhora nosaltres hem sol·licitat atracada per a la nostra filial de ferris Grandi Navi Veloci (GNV) i per veure si som capaços de construir una terminal dedicada a atendre en exclusiva els creuers d’MSC al port, però està sota estudi del Port de València”, va explicar Lorente.