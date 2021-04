L'alcalde Joan Ribó sobre la polèmica ampliació del Port de València: "Amb mi que no compten"

"Amb mi que no compten", assegura l'alcalde de València, Joan Ribó, de Compromís, sobre la polèmica ampliació del port, un projecte del qual el Govern s'ha desentés per a deixar-lo en mans de l'Autoritat Portuària de València, que presideix Aurelio Martínez.

"Sense una comunicació prèvia amb l'Ajuntament de València, sense una mínima documentació aportada d'informes ni de l'addenda del projecte, el Govern d'Espanya es despenja amb què deixa en mans de l'Autoritat Portuària la decisió de fer –o no- una nova Declaració de l'Impacte Ambiental per a l'ampliació Nord del Port: sens dubte, una rentada de mans del Govern d'Espanya. En termes bíblics és una decisió al Ponç Pilat. La responsabilitat la deleguen a l'Autoritat Portuària, de la qual forme part en un Consell en què la ciutat no té el pes decisori que mereixeria sobre un assumpte de la transcendència del que abordem", assenyala Ribó.

"La meua oposició, d'entrada, és bastant clara", ha afegit el regidor, que centra en tres motius la seua actitud. "Desconec el projecte complet amb totes les modificacions que s'han anat introduint per a fer més 'digerible' l'assumpte a Madrid. Dit d'una altra manera: no s'ha comptat amb els valencians i valencianes, sinó que l'interés empresarial prima en les decisions preses a centenars de quilòmetres de València", indica l'alcalde en primer lloc.

"Eliminat el dragatge fins a 22’5 metres del canal d'entrada de l'ampliació que perjudicava seriosament les platges del sud caldrà concretar d'on vindran els materials per a omplir la futura ampliació. No és qualsevol cosa. Són milions de metres cúbics de materials que caldrà ficar en l'ampliació. Estem davant un nou atac al litoral de València, ara per part dels qui tenien l'obligació de protegir-lo?", planteja en segon lloc.

En tercer lloc, Ribó pregunta: "Quins plans de mobilitat té el Port de València per a no saturar de camions la ciutat i l'àrea metropolitana? Haurà de dir-nos d'una vegada per sempre si pensa dur a terme l'eixida nord i, en cas afirmatiu, com pensa fer-la. I també explicar-nos com pensa compaginar aquest creixement de mobilitat amb el projecte de llei de canvi climàtic que precisament acaba d'aprovar-se en el Congrés fa pocs dies i que suposa un descens de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle molt considerable. Governar amb valentia implica ser conseqüent i aplicar els fets als discursos".

"La mobilitat", insisteix l'alcalde de València, "de fet, és l'eix determinant i decisiu que definirà els impactes futurs d'aquesta ampliació sobre la ciutat de València i la seua Àrea Metropolitana. Sense tindre això perfectament delimitat, l'acceptació d'aquesta ampliació és infumable per a qualsevol persona amb un mínim de sentit i voluntat sostenible. Resoldre la complexitat de la mobilitat no és impossible però sí que exigeix compromisos que hui dia no es compleixen, ni tampoc sembla que hi haja voluntat de fer-los complir; per la qual cosa la nostra desconfiança és absoluta"

Segons Ribó, resoldre els problemes de mobilitat "passa per una aposta decidida pel tren, precisament per a fer un port capdavanter i d'acord amb Europa (el port d'Hamburg, per exemple, mou les seues mercaderies amb tren en una proporció del 55%; el de València per davall del 5%)". I això té a veure "amb la situació del Corredor Mediterrani al seu pas pel node de la ciutat de València que, com tothom sap, està molt retardada, en bolquers. Passa també per la necessitat d'articular una estació intermodal a Sagunt que connecte via tren amb el port de València. En definitiva, tot un conjunt de grans projectes amb uns costos de centenars de milions que no es poden arreglar amb bones paraules mentre s'aprova l'ampliació Nord del Port".

"Així no", conclou Ribó. "L'Ajuntament de València ha de vetlar pel benestar de la seua ciutat, per l'econòmic, per descomptat, però també pel de tots els seus barris i la seua ciutadania. Si no és així, amb mi que no compten".