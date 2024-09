L'alcaldessa de València eludeix explicar com legalitzarà l’hotel Sidi Saler que els seus tècnics mateixos situen fora d’ordenació

“L’edifici objecte d’aquest informe, sobre la base de la seua ubicació, el seu excés de volum i la seua clara incidència mediambiental, és mereixedor de ser enquadrat, de conformitat amb les normes urbanístiques del PGOU de València, en la situació de fora d’ordenació substantiva”.

Un dels informes dels servicis jurídics municipals d’Urbanisme de l’Ajuntament de València es pronuncia en aquests termes pel que fa a la impossibilitat d’atorgar llicència d’obres i d’activitats a l’hotel Sidi Saler per a la seua remodelació i reobertura pel fet d’estar situat en ple Parc Natural de l’Albufera. Tal com va informar aquest diari, un altre escrit del Servei de la Devesa adverteix entre altres coses que “la reobertura de l’hotel representaria una involució en la protecció del Parc Natural que tindria un efecte durador”.

Malgrat que els tècnics municipals s’han pronunciat en aquests termes en un conflicte que, a més, està judicialitzat, l’alcaldessa de València del PP, María José Catalá, va insistir dilluns en la reobertura de l’establiment.

Catalá, no obstant això, continua sense concretar com es pot fer compatible l’activitat hotelera amb el Parc Natural de l’Albufera i, preguntada per la fórmula per a resoldre amb els tècnics la situació irregular de l’immoble, es va limitar a contestar: “Bé, resolent-ho amb els tècnics, sempre hi ha vies”.

Catalá va indicar que espera treballar “de bracet” amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) en el futur de l’antic hotel Sidi Saler, “pensant què és millor per a l’entorn” natural en què se situa i en “el que volen els veïns” d’aquesta zona. La primera edil va recordar que, “si aquest edifici pot ser alguna cosa, per la llicència que té, és hotel”.

“Un hotel sostenible és un hotel que és acurat amb l’entorn en què es localitza”, va dir María José Catalá, que va destacar que “no s’ha d’oblidar que” està en “una zona de les més especials de la ciutat de València” amb “un alt nivell de protecció paisatgística”.

La primera edil va afegir que aquesta és una idea que “va rebutjar” l’anterior govern municipal progressista; després d’això ha assegurat que “l’enderrocament no agrada a ningú”. “Ningú demana l’enderrocament d’aquest hotel. Ningú ho demana, sobretot els veïns, perquè saben que un enderrocament seria molt lesiu per a l’entorn i molt lesiu per a la zona”, va dir.

La situació administrativa de l’immoble està judicialitzada després de denegar les llicències d’obres i d’activitat l’anterior executiu de Compromís i el PSPV, per estar l’edifici fora d’ordenació substantiva, una decisió que va recórrer en el seu moment la propietat, els fons d’inversió Divarian Propiedad SA i Coral Homes SL. Les mercantils al·leguen que l’edifici està fora d’ordenació en diferit, una qualificació que sí que li permetria dur a terme intervencions de reforma en l’edifici.