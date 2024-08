L’alcaldessa de València manté que prohibirà els megacreuers, malgrat que l’ampliació del port inclou dues terminals

“El mes de maig passat, vam anunciar la prohibició dels megacreuers a partir del 2026. Decisió consensuada amb l’Autoritat Portuària de València, complint el període de planificació de dos anys amb què treballen les operadores”.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, va refermar així el 21 d’agost passat en la xarxa social X el compromís adquirit setmanes arrere pel qual es prohibirà l’atracada de megacreuers en el port de València a partir del 2026. Catalá, que continua sense concretar a quin tipus de vaixells es refereix pel que fa a dimensions i capacitat de passatge, va voler eixir al pas així de les crítiques llançades aquests dies per Compromís i el PSPV per l’arribada massiva de creueristes aquests dies.

La portaveu municipal dels valencianistes, Papi Robles, va denunciar l’alt cost ambiental i l’escàs impacte econòmic que tindran en la ciutat aquestes escales entre set i onze hores, mentre la regidora socialista Elisa Valía va exigir l’aprovació d’una taxa turística per als creuers.

Catalá va respondre a través del seu compte en X: “Les dades que ara patim són fruit de la inacció de l’esquerra durant 8 anys, que no va fer absolutament res; el 2022: 623.053 passatgers; el 2023: 781.280 passatgers. Nosaltres apostem per un turisme sostenible i de qualitat, prohibint embarcacions com els megacreuers, que no tenen un impacte positiu en la ciutat”.

Les restriccions als megacreuers contrasten, no obstant això, amb el suport incondicional que ha mostrat Catalá a l’ampliació del port de València, que inclourà dues terminals de passatgers amb molls per a grans embarcacions, és a dir, una més que la que funciona actualment, que serà demolida a conseqüència de les obres i traslladada a les antigues drassanes d’Unión Naval. Baleària es va adjudicar la concessió d’aquesta nova instal·lació i posteriorment MSC en va sol·licitar una altra, que està tramitant-se.

Així doncs, en un context en què la ciutat pretén reduir el volum de creuers que arriben a la ciutat, el port de València veurà ampliades les seues terminals destinades a aquest negoci, llevat que algun dels recursos judicials que es tramiten paralitzen el projecte.

L’associació de veïns de Natzaret ha comentat sobre els creuers que, “a més de la contaminació que generen, s’emporten l’aigua potable i deixen escombraries, si abans no les han llançades directament a la mar” i han criticat que no saben res de les condicions laborals del personal de bord: “Ens saturen les línies 4 i 95 de l’EMT, i es genera un caos amb els accessos de càrrega i descàrrega que s’encreuen amb les mercaderies perilloses que entren o ixen del port”.

Conflicte entre Baleària i MSC

El 10 de novembre de 2022, el consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) va aprovar el trasllat de la terminal de creuers de la seua ubicació actual, en el dic nord, allunyada, per tant, del nucli urbà, a les antigues drassanes de Boluda, al costat dels Poblats Marítims.

La construcció i l’explotació de la nova infraestructura es va adjudicar mitjançant una concessió de 35 anys ampliable a 50 a Baleària, associada amb Global Ports Holding (GPH) per a la gestió de creuers, amb una inversió prevista de 38 milions d’euros.

No obstant això, quasi dos anys després, les obres no s’han iniciat i el retard va per a llarg, perquè, segons ha esbrinat elDiario.es, els terminis administratius de la concessió per a l’execució del projecte constructiu estan paralitzats a l’espera que es resolga la ubicació de la nova estació de creuers de MSC, així com els accessos a les infraestructures.

D’aquesta manera, els terminis reglats que estableix la concessió per a la presentació i l’execució de projectes queden suspesos per a evitar un perjudici en aquest cas cap a Baleària.

Com ja va avançar aquest diari, la naviliera més gran del món, MSC, ha demanat una concessió per a una nova estació de creuers, cosa que ha generat un conflicte amb Baleària, única que es va presentar al concurs per a desenvolupar la terminal, ja que considera que els grans vaixells de la multinacional suïssa embossaran l’entrada i l’eixida dels seus ferris. Pel que sembla, en aquests moments l’APV du a terme estudis de maniobrabilitat per a saber si realment una terminal impediria el funcionament normal de l’altra.