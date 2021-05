L’artista del mural trobat a peces dues dècades després a Castelló: “Carlos Fabra és honest en les seues creences i en la seua conducta”

L’escultor i pintor Juan Ripollés (Alzira, 1932), també conegut com a Ripo i artista de capçalera de l’expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra, va estar durant anys buscant el mural que li va encarregar la institució provincial fa dues dècades per 140.000 euros. Les peces de l’enorme obra, de 24 tones, s’han trobat durant unes faenes de neteja en un depòsit de vehicles i els responsables actuals de la Diputació no saben molt bé què fer ara amb el mural, ateses les dimensions. “Em van donar l’alegria que ha aparegut”, conta Ripollés en una conversa telefònica amb elDiario.es.

La troballa s’ha produït dues dècades després que la ubicació inicial fora descartada. “Sabia on devia estar, però em van dir que no hi estava, em van dir que estava en un altre lloc i tampoc hi estava i se’m va perdre la pista”, relata Ripollés sobre l’itinerari misteriós del mural, que va costar 140.000 euros. L’objectiu inicial de l’encàrrec, fa dues dècades durant el mandat de Carlos Fabra, era instal·lar el mural de 29 metres en la façana d’un edifici que dona al pati de la plaça de les Aules de Castelló. No obstant això, els tècnics de la corporació provincial en van desaconsellar la instal·lació. Ara estudien col·locar el mural en alguna localitat castellonenca que puga acollir una obra d’aquesta grandària i aquest pes.

“Tots els llocs són bons, l’important és que el treball estiga en la via pública, està fet per a l’aire públic”, declara l’autor de l’escultura. Després de la negativa inicial a instal·lar l’obra en la plaça de les Aules, Ripo es va acostar al depòsit de vehicles: “Em van dir que en la cotxera no hi havia cap mural, que estava a l’Hospital Provincial”. I fins allà que es va desplaçar a la recerca de la seua obra. “Anava passant el temps i no em deien res”. Però el gerent de l’hospital li va dir que “no hi havia cap mural”, rememora Ripollés. “Vaig callar fins que l’altre dia em telefonen i em diuen que han trobat el mural que estava perdut. Perdre un mural de 29 metres no és qualsevol cosa”, afig l’escultor.

Ripollés ha agraït als responsables actuals de la Diputació de Castelló, en mans de l’esquerra des de fa tres anys, que s’hagen preocupat de recuperar l’obra. “Estaré esperant com he esperat fins ara a veure si decideixen alguna cosa; no és fàcil, perquè ha d’instal·lar-se en un edifici en què no hi haja finestres ni celoberts”, explica.

“Carlos Fabra és un dels meus amics de tota la vida”

Ripo, autor de l’escultura de l’aeroport de Castelló que va costar 300.000 euros, ha sigut l’artista de capçalera de Carlos Fabra. L’escultor i pintor, que sempre vist amb un abillament peculiar, rebutja que tinga implicacions polítiques des que va participar en el moviment cultural contra la dictadura franquista, però reconeix una amistat estreta amb la família Fabra.

En matèria de contractació, l’artista sempre va comptar amb el favor de les autoritats del PP encara que a vegades ha tingut problemes seriosos amb les seues obres. L’escultura en homenatge a les víctimes del terrorisme, encarregada per l’Ajuntament de Castelló, la va derrocar pel vent i va quedar partida en dos enmig d’una rotonda.

Després de l’accident, l’escultor va demanar que la deixaren així després de mantindre un pretés “diàleg” amb la seua obra. “Vaig parlar amb aquella nova realitat i em vaig adonar que amb la caiguda de l’escultura havia conclòs la meua obra”, va dir a l’equip de govern del consistori, en mans del PP aquells dies. L’escultura li hauria comunicat: “Deixa’m, no em toques, com un mort que està enterrat i no vol que el remoguen”. L’obra va costar 180.000 euros.

El clan dels Fabra ha sigut una autèntica institució a la província des del caciquisme de la Restauració en el segle XIX i uns quants dels seus antecessors han tingut responsabilitats polítiques de primera línia. Ripollés era amic de la generació anterior de la família i ha mantingut l’amistat amb el totpoderós, en altre temps, president de la Diputació de Castelló, que ha passat per la presó i hui està imputat per assumptes de corrupció. “Anava a pintar la casa dels pares i Carlos anava a gatameu”, recorda. L’artista es considera un “home de moderació” i no renega de la seua amistat amb l’expolític del PP: “No soc d’aquests que condemna ningú”, diu.

“Carlos és un home honest en les seues creences i en el seu procedir, aquestes coses les respecte”, assegura Ripollés en referència a l’expresident de la Diputació, processat per ocultar el seu patrimoni per no pagar els seus deutes amb Hisenda, malgrat haver mogut 26 milions en diversos comptes bancaris, segons ha acreditat la investigació.

“És un amic a qui estime, la resta, cadascú té les seues coses, com a persona l’aprecie”, remata Ripo.