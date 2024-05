L'Audiència Nacional absol Francisco Camps en l'últim judici del 'cas Gürtel'

El tribunal de l'Audiència Nacional que va jutjar la peça separada del 'cas Gürtel' sobre els contractes menors de la trama amb la Generalitat Valenciana ha absolt l'expresident Francisco Camps. Es tracta de l'última causa judicial de 'Gürtel' a què s'enfrontava l'expresident popular després de l'absolució en el cas dels vestits.

La Fiscalia Anticorrupció ja va rebaixar la petició de pena per a Camps: dels dos anys i mig de presó que sol·licitava inicialment a un any pels presumptes delictes de tràfic d'influències en concurs amb prevaricació administrativa, a més d'inhabilitació per al sufragi passiu.

La sentència de la secció segona de la Sala Penal de l'AN condemna Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez 'El Bigotes', en haver-se conformat amb les penes que van acordar amb les acusacions de fins a dos anys i tres mesos de presó per delictes de prevaricació administrativa, falsedat en document mercantil i malversació de cabals públics.

D'altra banda, la sentència absol els exconsellers Alicia de Miguel, Manuel Cervera i Luis Rosado i diversos alts càrrecs del govern de Camps, com Joaquín Fernando Tomàs Font de Mora, Mary Patricia Callaghan Pitlik, Maria Auxiliadora Hernández Miñana, David Francisco Serra Cervera, Rafael Peset Pérez, Maria de la Pau Avinyó Primo, Immaculada García Pardo, Paula de Cubas Carrasco, José Manuel Vidal i Aránzazu Vallés Testera.

En relació amb l'acusació a Francisco Camps per la seua participació en les contractacions de Fitur, la sentència afirma que “no hi ha cap prova o cap indici d'ordre, suggeriment o intromissió del senyor Camps en aquesta contractació, però és més, no hi ha cap testimoni, escrit o cap comunicació entre tots dos en aquest període, fet que allunya qualsevol prova o indici amb transcendència penal”. La decisió destaca que no hi va haver cap indicació en sentit de Camps a Dora Ibars, directora general, a qui també s'absol de les acusacions.

La sentència també resol sobre l'abast de les relacions d'Álvaro Pérez amb Camps i conclou que “més enllà de l'opinió de terceres persones i de les escasses escoltes telefòniques entre tots dos, durant Nadal, i que el mateix Camps Ortiz anara a actes de celebració personals del senyor Pérez, d'això no es pot deduir en absolut que el senyor Camps fora responsable de tots els actes del senyor Pérez o que n'afavorira les activitats dins l'àmbit de la contractació pública”.

El judici oral va tindre nou mesos de durada, incloent-hi diverses interrupcions. L'AN ha tardat gairebé set mesos a dictar la decisió. Tres dels capitostos de la trama —Álvaro Pérez 'El Bigotes, Francisco Correa i Pablo Crespo— van arribar a pactes de conformitat amb Anticorrupció per reconèixer els fets i rebaixar la pena, de la mateixa forma que Ricardo Costa, exsecretari general del PP valencià.