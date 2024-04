L’Autoritat Fiscal demana retallades a l’Ajuntament de València després de la rebaixa fiscal que va beneficiar més les rendes altes

“D’acord amb les estimacions actuals de l’Airef per al 2024 hi ha un risc elevat d’incompliment de la regla de despesa en 10 de les grans ciutats analitzades, entitats en què l’augment previst per enguany de la despesa computable se situa per damunt del doble de la taxa permesa. Són els ajuntaments de Madrid, València, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Alacant, Gijón, les diputacions provincials de Barcelona i Sevilla, el Cabildo Insular de Tenerife i la Diputació Foral d’Àlaba”.

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) es pronuncia en aquests termes en el seu últim informe publicat l’11 d’abril passat. En l’escrit sol·licita una retallada de despesa a les administracions esmentades amb l’agreujant que, tal com destaca, algunes, com és el cas de Madrid o València, han aprovat rebaixes d’impostos que minven els ingressos.

En concret, afirma que els ingressos fiscals “es veuen influïts per la comunicació d’algunes mesures de reducció de la pressió fiscal adoptades en l’any per alguns dels grans ajuntaments, com són el de Madrid, per import estimat de quasi 40 milions d’euros i el de València de gairebé 60 milions d’euros”.

En el cas del consistori de València, que gestionen el PP i Vox, amb l’alcaldessa María José Catalá al capdavant, la despesa computable se situa en 986 milions d’euros, cosa que suposa un increment de la despesa del 7,5% respecte de l’any anterior, i per això quasi triplica la taxa de referència (2,6%) i supera en 45 milions d’euros la despesa que tindria permesa el consistori per a complir.

L’Airef recorda que “la taxa de referència de la regla de despesa se situa en el 2,6% per al 2024, cosa que resulta de compliment obligat per a l’Administració central, les comunitats autònomes (CA) i les corporacions locals (CL) sense que, a diferència dels objectius d’estabilitat i de deute, calga la seua aprovació parlamentària” i afig: “més enllà de les conseqüències legals que pogueren derivar-se de l’incompliment el 2024, en la mesura que aquests augments de la despesa es consoliden a futur, la seua materialització suposaria una deterioració de la sostenibilitat de les finances de les entitats afectades a mitjà i llarg termini”.

Per aquest motiu, l’Airef recomana “als ajuntaments de Madrid, València, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Alacant, Gijón, les diputacions provincials de Barcelona i Sevilla, el Cabildo Insular de Tenerife i la Diputació Foral d’Àlaba que vigilen l’execució del seu pressupost i adopten les mesures que estimen pertinents per a corregir el creixement de la despesa computable a l’efecte de la regla de despesa i evitar així la deterioració estructural dels seus comptes a mitjà i llarg termini”.

Després de conéixer l’informe, el regidor socialista Borja Sanjuán va denunciar que l’Airef “ha desmuntat el pressupost de Catalá i ha alertat de l’enorme irresponsabilitat pressupostària que porta avant amb la seua gestió a l’Ajuntament de València”.

Sanjuán va manifestar que “Catalá ha de retallar o deixar sense executar 45 milions d’euros del pressupost, perquè va perdonar 70 milions d’euros de l’IBI als grans propietaris”.

“Per culpa de l’estafa fiscal de Catalá per a beneficiar les grans fortunes i les grans superfícies, l’Ajuntament haurà de deixar de gastar 45 milions d’euros en inversions públiques per a la ciutat”, va dir.

L’edil va insistir que, sota aquest advertiment de l’Airef, l’Ajuntament no pot aprovar la modificació de crèdit que va quedar pendent en l’últim ple municipal a conseqüència de la nova crisi que es va obrir entre el PP i Vox. “L’informe els avisa que la modificació de crèdit que no poden aprovar, a més de vergonyosa pel que ha passat amb els seus socis de Vox, és absolutament il·legal”. Sanjuán ha recordat que sense aquesta modificació de crèdit, l’Ajuntament no podrà disposar dels 37 milions d’euros amb què el govern de Catalá pretenia pagar inversions cofinançades, el milió per a les víctimes de l’incendi de Campanar o les ajudes socials que Serveis Socials necessitaven urgentment per a atendre els pagaments fins a setembre.

La portaveu del Grup Municipal de Compromís per València Papi Robles va mostrar la seua preocupació davant l’informe: “Durant el temps que Compromís va gestionar València, vam aconseguir ser un exemple d’ajuntament sanejat i de bona gestió. Ara, en tan sols 8 mesos de Catalá al capdavant del consistori, demostra que no sap gestionar i la conseqüència és que l’Airef li fa una estirada d’orelles assenyalant que: l’ajuntament té un risc elevat d’incórrer en dèficit, que té també un risc elevat d’incomplir la regla de despesa i que la materialització del pressupost suposaria una deterioració de la sostenibilitat de les finances de l’Ajuntament”.

Segons Robles, “la senyora Catalá regala diners als més rics i endeuta tota la ciutat sent una profunda irresponsable amb les finances públiques; ja va deixar Torrent amb un forat de 60 milions d’euros, a més que va duplicar el deute durant la seua alcaldia”.

El PP defensa els pressupostos

Després de les acusacions de Compromís i el PSPV a compte de l’informe de l’Airef, la regidora d’Hisenda del PP, María José Ferrer Sansegundo, va comentar que la qualificació definitiva de l’estat pressupostari ha de verificar-se a l’hora de la liquidació del pressupost, “no ara com fan Compromís i el PSOE generant una confusió i un alarmisme interessats, ja que en tot moment aquest equip de Govern ha indicat en els plens que anirem fent un seguiment exhaustiu de l’execució i les normes que resulten finalment aplicables, durant tot l’exercici, per a adaptar-nos a l’escenari que comunique el Govern d’Espanya, quan ho faça, i sobretot perquè el resultat final siga equilibrat i satisfactori”.

L’edil va citar a l’oposició al moment de la liquidació del pressupost i va insistir que “és trampós posar la nota final del curs en el primer trimestre, tot i que a més és el mateix Govern del PSOE qui ha incomplit la seua responsabilitat de proporcionar la taxa de referència”.