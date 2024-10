L’empresa del festival del 9 d’Octubre va crear la web de l’esdeveniment 47 dies abans que s’iniciara l’expedient de contractació

El festival de música programat per a celebrar el Nou d’Octubre, pagat amb diners públics, es cuinava molt abans que la Generalitat Valenciana adjudicara el patrocini milionari de 3,3 milions d’euros.

El 2 d’agost passat, l’empresa The Music Republic SL va registrar la marca ‘Som de la terreta’ i la pàgina web associada, segons ha comprovat elDiario.es. No obstant això, no va ser fins al 25 de setembre (quasi dos mesos després) que es va aprovar l’inici de l’expedient administratiu que ha de dotar de legalitat el procediment.

De fet, la Generalitat va promocionar el festival i va incloure en una nota de premsa la pàgina web per a demanar les entrades, el 19 de setembre (sis dies abans que es convidara l’empresa a participar en el procediment negociat sense publicitat). El 20 de setembre, el president Carlos Mazón va publicar uns quants vídeos en xarxes socials en què anunciava els concerts a València, Alacant i Vila-real i en què figurava tant la marca ‘Som de la terreta’ com la pàgina web.

L’Executiu autonòmic va sortejar un miler d’entrades dobles i Mazón mateix va penjar en xarxes socials —el 30 de setembre— un vídeo del moment del sorteig. En paral·lel, el procés administratiu acabava d’iniciar-se, a pesar que tot (la programació dels concerts i la venda i el sorteig de les entrades) estava ja més que preparat. La inscripció en el sorteig, segons la pàgina web, estava activa des del 17 de setembre, dos dies abans que s’anunciara el festival.

Presidència de la Generalitat, tal com ha informat aquest diari, va adjudicar els patrocinis mitjançant un procediment negociat sense publicitat (a dit) amb la modalitat urgent. El contracte privat entre la Generalitat Valenciana i l’empresa, per una suma total de 3,3 milions d’euros (incloent-hi l’IVA), es va signar el 4 d’octubre, vespra dels concerts.

L’anunci de licitació justifica el procediment a dit pel fet que Iron Stage SL “és titular en exclusiva de la marca Som de la terreta”. No obstant això, el registre públic de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques indica que va ser registrada per The Music Republic SL, promotora de cites com el FIB, el Festival de les Arts, l’Arenal Sound o el Viña Rock, entre altres esdeveniments musicals. Es tracta d’una empresa que comparteix domicili social i apoderats amb Iron Stage SL, la mercantil que figura en el contracte privat amb Presidència. La firma es va constituir el 23 de gener passat. Totes dues empreses pertanyen a Superstruct TMR Holding SL, que disposa de 108 milions d’euros en actius. Superstruct és el fons que va comprar als germans Toño i David Sánchez l’empresa The Music Republic fa uns quants anys encara que tots dos continuen vinculats a la gestió.

“Drets exclusius” de l’esdeveniment

L’anunci de l’adjudicació es limita a justificar el patrocini milionari pel fet que un únic operador pot executar el contracte pel fet de tindre els “drets exclusius” de propietat intel·lectual i industrial de l’esdeveniment. La documentació indica que Iron Stage SL és “titular exclusiu” de la marca ‘Som de la terreta’ (a pesar que està registrada a nom d’una altra empresa, The Music Republic SL). La marca, pel registre oficial de la qual l’empresa va pagar 127,88 euros, figura actualment en estat de tramitació.

El contracte privat de la Generalitat amb Iron Stage SL, firmat la vespra dels concerts, refusa establir un termini de garantia “en raó” de la seua naturalesa i les seues característiques, “ja que la prestació compromesa per l’adjudicatari s’esgota en el mateix moment que finalitza la prestació”.

En la clàusula quarta, el contracte estableix que l’Administració “només quedarà obligada” a pagar el preu total (3,3 milions) “si s’acredita que el valor del retorn publicitari obtingut arriba almenys a l’import del pressupost d’adjudicació”. No obstant això, el contracte no especifica com s’acredita aquest valor. Caldrà veure el plec de condicions que, de moment, no figura en la plataforma pública de contractació.

L’oposició ha demanat l’expedient, però el Consell s’ha negat a entregar-lo adduint que “està encara en tramitació”. Aquest diari ha sol·licitat a Presidència, sense obtindre resposta, els plecs de prescripcions tècniques i la memòria justificativa de l’adjudicació.

El departament autonòmic que dirigeix Mazón tampoc ha explicat el motiu pel qual es va usar el procediment urgent a pesar que la jornada del Nou d’Octubre se celebra el mateix dia des del 1338 (primer centenari de la conquesta de València per part de Jaume I). Després de la celebració dels tres concerts, Mazón va manifestar el compromís del Consell per “consolidar” el festival ‘Som de la *terreta’ com a “referència musical” per a celebrar el Nou d’Octubre els pròxims anys.

Patrocinis en el punt de mira del PSPV i Compromís

L’oposició manté en el punt de mira els contractes de patrocini. Compromís, segons va anunciar el seu síndic, Joan Baldoví, portarà l’assumpte a l’Agència Valenciana Antifrau, immersa en plena polèmica pel qüestionat paper del seu nou director nomenat pel PP i Vox. Per part seua, al PSPV-PSOE el procés d’adjudicació li “fa pudor”, segons va dir dimarts el seu portaveu parlamentari, José Muñoz.

Per part seua, la portaveu adjunta del PP en les Corts Valencianes, Laura Chuliá, va considerar un “èxit rotund” l’assistència als tres concerts d’un total de 50.000 persones, segons les dades de la Generalitat Valenciana.