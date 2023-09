L’empresa marisquera del vicepresident valencià de Vox va multiplicar per cinc els seus actius amb quasi un milió en vendes

Antonio Recio, el popular personatge de la sèrie de televisió La que se avecina, interpretat per l’actor Jordi Sánchez i caricaturitzat com un fatxa, sempre diu a l’hora de presentar-se: “Majorista, no netege peix”. Una targeta de visita similar podria donar el vicepresident valencià de Vox, l’extorero Vicente Barrera, que continua figurant al capdavant de set empreses, entre les quals una firma dedicada al comerç a l’engròs de peix i que acaba de depositar davant el Registre Mercantil els seus últims comptes anuals corresponents al 2022. La firma, de la qual Barrera exerceix com a administrador únic des de fa una dècada, ha multiplicat per cinc els seus actius, segons el balanç consultat per elDiario.es. L’antic destre va registrar una autèntica pilota en matèria de crustacis i mol·luscos: la seua empresa té comptes per cobrar per vendes a clients de 947.105 euros mentre que l’exercici anterior tan sols va anotar 3.316 euros.

Import Pesca VLC SL es va crear el 2013 amb l’objecte social de la importació i l’exportació de peixos, mariscos i altres productes marins i d’aigua dolça, frescos, salats, en salmorra, congelats i en conserva. María del Carmen Mas Rubio, exconsellera del Govern d’Eduardo Zaplana i exdiputada autonòmica del PP, va figurar com a administradora única de la firma durant dues setmanes, entre el 5 i el 17 de febrer de 2015. El domicili social de l’empresa està situat en el mateix cèntric carrer de València que acull la resta de les mercantils de l’extorero.

El departament que dirigeix Vicente Barrera continua sense aclarir si el vicepresident de Vox s’ha donat de baixa de les seues empreses privades, dedicades al sector immobiliari i de la construcció i a la distribució de vins. Unión Vitivinícola SA, en què Barrera deté la representació familiar en el consell d’administració, va registrar uns guanys de 6,6 milions en l’últim exercici tancat, segons indiquen els comptes anuals, que també revelen que la firma arrossega nou inspeccions d’Hisenda.

Diverses de les empreses de l’antic destre han depositat en els últims dies els seus comptes anuals davant el Registre Mercantil. El president Carlos Mazón defensa que el seu número dos encara és a temps de donar-se de baixa de les mercantils, mentre que Compromís va denunciar la situació davant l’Agència Valenciana Antifrau. En la seua firma instrumental Vicente Barrera Simó SL, el vicepresident valencià de Vox continua figurant com a administrador únic, segons els comptes certificats amb la seua signatura digital l’1 de setembre passat.

L’última de les seues empreses que ha depositat els comptes anuals ha disparat els seus actius de 222.310 euros el 2021 a més d’un milió d’euros el 2022, gràcies a l’augment de les vendes a curt termini.