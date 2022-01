L’EMT de València es reinventa: les línies circulars passaran a dir-se C2 i C3 i 300 parades adoptaran el nom de llocs emblemàtics

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) introduirà, en els pròxims dies, canvis en les parades d’autobusos i, en general, en aquesta xarxa de transport públic, “perquè siga més accessible i intuïtiva”.

Entre aquestes novetats destaquen, per exemple, que en els panells informatius de les parades es mostrarà el recorregut dels autobusos per sentit i amb lletra més gran que l’actual.

També, se simplificarà el nom d’un 25% de les parades, ja que s’ha modificat el criteri únic de designar-les amb el nom de la cruïlla de carrers més pròxims i a partir d’ara es tindrà en compte si estan situades prop d’un lloc emblemàtic de la ciutat o una parada de metro per atorgar-li el mateix nom.

Així mateix, la renovació de la imatge de l’EMT afecta els autobusos, i en cartell frontal que els identifica només figurarà el nom de la destinació. I a més, a partir de febrer, les línies circulars 79 i 80 es convertiran en la C2, i la 89 i 90 en la C3, com la històrica línia 5 que, amb el mateix caràcter circular, envolta el centre històric des del 2020 sota el nom de C1.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi , ha informat dilluns d’aquestes novetats “que són fruit del treball del consell consultiu d’EMT, integrat per la Unió de Persones Consumidores, la Federació d’Associacions Veïnals de València, COCEMFE i l’Associació Valenciana pel Transport Públic”. Després d’agrair, la “implicació i el compromís d’aquestes entitats que treballen conjuntament per aconseguir un transport públic de qualitat que responga a les necessitats de totes les persones usuàries”, l’edil ha destacat la nova denominació de les línies circulars.

“Com sabeu, la nostra xarxa té tres línies circulars que recorren els diferents anells de la ciutat. A la primera que vam atorgar aquest caràcter de circular va ser a la C1 Centre Històric el 2020. Durant aquest temps, la ciutadania ha pogut interioritzar el concepte de circularitat en la xarxa i s’ha acostumat totalment a aquesta denominació. Per això, a partir de l’1 de febrer, farem un canvi en la denominació de les altres dues línies circulars. Les línies 79 i 80 passaran a dir-se C2 i les línies 89 i 90 seran la C3”, ha explicat.

“Amb aquesta acció, que també hem treballat amb el consell consultiu per saber l’opinió de les persones usuàries, aconseguirem que la xarxa siga molt més comprensible i intuïtiva. De fet, moltes persones ja es refereixen a elles com ‘les circulars’ de manera informal”, ha afegit Grezzi.

Acompanyat de la directora gerent de l’EMT, Marta Serrano, el regidor també ha parlat de la renovació de la imatge i elements informatius en parades. “Actualitzarem la imatge i la informació de totes les parades per incloure-hi nous elements importants per a la persona usuària com, per exemple, el recordatori de la prohibició de fumar en parades, la informació sobre el protocol contra abusos i parades violeta o la recomanació de seients reservats”, ha explicat.

“A més, hem millorat les llegendes, els punts d’interés o la visualització de la parada actual perquè la persona usuària puga situar-se més fàcilment i es moga en transport públic de manera més intuïtiva. I hem augmentat la grandària de la lletra perquè la informació siga més accessible i hem inclòs un únic horari per temporada perquè siga més fàcil identificar els horaris”, ha continuat.

El regidor també ha informat de la renovació dels plànols de la cara posterior de les parades, on s’han incorporat nous esquemes de línia (esquemes per sentit i línies circulars completes). “Totes aquestes accions permetran renovar i simplificar al seu torn la informació per aconseguir un ús i un enteniment millor de la xarxa, pensant sempre en tots els perfils de persones usuàries, especialment les persones majors”.

Nous noms de parades

“Després de valorar-ho amb els membres del consell consultiu, també hem decidit canviar el criteri únic de denominar les parades amb la cruïlla de carrers. A partir d’ara, tindrem en compte si estan situades prop d’un punt icònic de la ciutat o una parada de metro, per atorgar-li aquest mateix nom. D’aquesta manera, serà molt més senzill saber en quina parada baixar del bus en aquests punts que solen atraure més mobilitat”.

“Per exemple, en el cas de la C1, es canvia el nom d’algunes parades com la de l’IVAM, Torres dels Serrans, plaça de la Reina o Xàtiva. En total, es canviarà el nom d’unes 300 parades (un 25% de les parades, més o menys), amb el consens dels tècnics de l’EMT que han treballat juntament amb l’Associació Valenciana pel Transport Públic”, ha detallat.

D’altra banda, el regidor de Mobilitat Sostenible ha indicat que en els frontals dels autobusos figurava l’origen i la destinació de la línia, “cosa que generava alguna confusió a l’hora de saber cap a on es dirigia”. “Per això, hem optat per mostrar només el punt de destinació perquè siga més intuïtiu. En altres ciutats s’utilitza aquesta fórmula i funciona molt bé”.

Acció informativa

“Tots aquests canvis s’aniran introduint en la xarxa en els pròxims dies i perquè la ciutadania els conega amb prou antelació farem una acció informativa amb personal d’informació al carrer per a resoldre els dubtes de les persones usuàries, així com cartelleria en parades i informació en els canals digitals”, ha indicat el regidor, i ha anunciat que, a partir de demà mateix, hi haurà informadors a peu de carrer i a bord de diferents autobusos de les línies “perquè totes les persones que habitualment utilitzen aquestes línies coneguen aquesta novetat”.

“A més, hi haurà un període d’adaptació en què en els frontals de les línies C2 i C3 també figurarà l’antiga denominació. D’aquesta manera, l’adaptació serà molt més senzilla”, ha conclòs.