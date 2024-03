L’Estació del Nord de València es prepara per a canviar la seua coberta de fibrociment per una de zinc translúcida

La rehabilitació integral de la centenària Estació del Nord de València avança amb l’objectiu de recuperar els elements ornamentals fets malbé o perduts pel pas del temps, de fer valdre la seua arquitectura original i dotar-la de més lluminositat natural.

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) va iniciar el mes de juliol passat la fase principal de les obres de restauració, que consisteixen en la renovació de la coberta, de la seua marquesina històrica i la recuperació dels seus diferents elements ornamentals originals. Adif destina a aquesta operació una inversió de 17,7 milions d’euros, que desenvoluparà en 28 mesos.

Una enorme bastida ha ocupat el vestíbul de la infraestructura per a facilitar tots els treballs en altura, actuació que no afectarà els viatgers ni al servici ferroviari.

La renovació i modernització de l’estructura de la marquesina històrica que cobreix les andanes de l’estació (200 metres de longitud, 45 d’amplària i una superfície d’uns 9.000 metres quadrats) substituirà la coberta actual per una nova de zinc i, a la part superior, incorporarà materials que permeten el pas de la llum per a reforçar la lluminositat i la il·luminació natural. Aquesta fase, la de més envergadura, es farà en 26 mesos.

Les obres consisteixen en la neteja de l’estructura metàl·lica, que pateix els efectes de l’oxidació i deformacions: es reforçarà i s’emprimarà amb una nova pintura i es cobrirà amb escates de zinc, recuperant l’aspecte original en permetre el pas de la llum en el terç superior, que es cobrirà amb planxes de policarbonat.

Entre les operacions més complexes, està el desmuntatge i la retirada de les plaques d’amiant de la coberta, que serà farà per una empresa especialitzada, sota els requisits previstos en la normativa. Per a fer-ho, la plataforma de treball estarà impermeabilitzada per a aconseguir un encapsulament de la zona de treball, que elimine el risc de caigudes de peces o despreniments de fibres d’amiant. Les plaques de fibrociment es retiraran i es paletitzaran, i s’embalaran abans de baixar-les a la zona d’apilament per a la gestió posterior.

Així mateix, en les naus laterals de l’estació i les seues cobertes s’escometran faenes per a la recuperació dels seus elements i la millora de la impermeabilització i la conservació. A més, s’actuarà en les fusteries de les diferents façanes de l’estació, les marquesines d’entrada i en el reixat metàl·lic, amb la finalitat de restituir dels elements dels efectes del pas del temps i la meteorologia.

Patrimoni històric i identitat local

L’edifici que acull l’Estació del Nord data del 1917 i és un monument simbòlic de l’estil modernista, amb influència del secessionisme vienés. Obra de l’arquitecte valencià Demetri Ribes, ha sigut declarat Bé d’Interés Cultural i patrimoni històric. L’estació combina l’atractiu artístic i històric del seu immoble amb la funcionalitat en la prestació de serveis ferroviaris i espais comercials.

L’actuació realçarà i garantirà la preservació del patrimoni històric i arquitectònic que constitueix l’edifici de l’estació, en què a més abunden elements propis de la identitat local, un repertori iconogràfic de motius valencians distribuïts per la façana, les baranes, les vidrieres, els rematats emmerletats i les portes, entre altres ubicacions.

Les actuacions en l’històric edifici contribueixen a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 11.2, que persegueix l’accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles, i l’11.4, que insta a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural.

Aquestes actuacions tenen amb finançament europeu a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU.