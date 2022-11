L’estudi en que Compromís basa el seu model fotovoltaic xoca amb l’informe del Ministeri de Transició Ecològica

L’estudi en què Compromís basa la seua proposta per a la implantació d’energia fotovoltaica genera dubtes seriosos entre els experts i xoca amb els càlculs del Ministeri de Transició Ecològica. La coalició, que advoca per potenciar l’autoconsum de renovables per reduir la demanda i la dependència de grans plantes, a fi de democratitzar el mercat i fer-lo més accessible, té com a eix un informe de l’Ivace, organisme adscrit a la Conselleria d’Economia, que assegura que en els sostres de la Comunitat Valenciana hi ha capacitat per a instal·lar 14.000 megavats de potència, duplicant l’objectiu europeu per al 2030.

La Comunitat Valenciana parteix d’un escenari poc encoratjador per a assolir l’objectiu de 6.000 megavats el 2030. Actualment hi ha instal·lats 412 megavats d’energia fotovoltaica solar, segons les dades de Red Eléctrica. En autoconsum, apunten des de l’executiu, les tramitacions van més accelerades, amb prop de 35.000 instal·lacions, que suposen 365 megavats de potència en renovables i 132 megavats en cogeneració. La proposta dels valencianistes implica incrementar la conscienciació i les ajudes públiques per a augmentar l’autoconsum domèstic i industrial, al mateix temps que es creen comunitats energètiques locals, es compartisquen els excedents energètics i es prioritze el sòl degradat per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. A més, advoquen per una agència pública que produïsca, distribuïsca i comercialitze energia de fonts renovables.

L’estudi de l’Ivace dista del full de ruta del Ministeri de Transició Ecològica per a l’autoconsum, com indica Eloy Sanz, professor d’enginyeria energètica la Universitat Rey Juan Carlos. El docent, en un fil en Twitter, apunta algunes contradiccions del model dels valencianistes respecte d’altres informes i considera l’estudi de l’Ivace excessivament optimista, perquè dona per fet que el potencial físic dels sostres és el potencial real aprofitable. “Es calcula la superfície de cobertes amb certs errors que la sobreestimen”, apunta, i continua: “La dada és tan exagerada que sorprén”, en referència al fet que el 86% de la superfície d’habitatges seria aprofitable. El model de foment d’autoconsum és “imprescindible, però insuficient”, apunta el professor, a qui tant la portaveu de Compromís, Papi Robles, com la consellera de Transició Ecològica, Isaura Navarro, han replicat subratllant que la proposta va més enllà de cobrir sostres.

El docent indica que el potencial econòmic –un càlcul optimista– a Espanya és de 14 gigavats de potència, encara que altres fonts apunten a 44 gigavats. Assumint l’escenari optimista, dubta que a la Comunitat Valenciana, amb un 5% de superfície i un 10% de població del país, li isca un equivalent de 14 gigavats, com apunta l’Ivace. Aquest potencial es redueix significativament en l’estudi de Transició Energètica, que analitza diversos escenaris i apunta els factors que influeixen en les instal·lacions d’autoconsum.

L’informe del ministeri analitza el potencial físic, sobre el qual s’apliquen criteris i restriccions tècniques i econòmiques que el redueixen fins a aconseguir el potencial real, que preveu també preferències personals i altres factors que afecten la presa de decisions. És la diferència entre el que podria ser i el que més probablement acaba sent, segons els seus càlculs.

El document explica les diferències: “Aquest potencial tècnic, en si mateix, no seria realitzable íntegrament, ja que assumeix que tota superfície en coberta i façana, no ocupada per altres usos o afectada per ombres, s’utilitza per a la generació renovable, i no té en compte consideracions clau com la viabilitat econòmica de la instal·lació (és a dir, inclou instal·lacions que mai s’amortitzarien o ho farien en terminis massa llargs) o la predisposició dels consumidors a apostar per l’autoconsum”.

El mateix passa amb el potencial econòmic (els 14 gigavats per al total de l’Estat), que també té limitacions. L’enquesta en què es basa el ministeri indica que únicament un 20% de llars i empreses estan interessats a saber la viabilitat d’una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic en el seu habitatge o negoci, xifra que podria augmentar fins al 50% amb incentius com ara ajudes públiques o deduccions fiscals. Així doncs, fins a arribar al que el ministeri considera un escenari realista el 2030: 1.054 megavats instal·lats a la Comunitat Valenciana.