L’exconseller Rafael Blasco defensa la seua innocència mentre tres acusats pacten amb la Fiscalia Anticorrupció

L’exconseller Rafael Blasco ha insistit en la seua innocència en el torn d’última paraula de l’últim judici que li queda pendent pels contractes d’informàtica amb el seu presumpte testaferro, l’empresari Augusto César Tauroni. Els altres acusats han aconseguit un pacte amb la Fiscalia Anticorrupció.

Així doncs, l’ex-cap d’Informàtica de la Conselleria de Solidaritat i Cooperació, Javier Murcia, ha acceptat una pena d’un any de presó; l’ex-secretària general de la conselleria, Tina Sanjuán, ha acceptat la mateixa pena, i l’empresari Augusto César Tauroni, un any i tres mesos. Blasco s’enfronta a una petició de pena per part del ministeri públic de dos anys i huit mesos de presó per un presumpte delicte continuat de tràfic d’influències en concurs amb delictes continuats de prevaricació i frau a l’Administració.

Les empreses interposades en el tripijoc dels contractes rebien una comissió al voltant del 7% del total de l’adjudicació, segons la instrucció del cas. Blasco, condemnat en tres peces més, ha dit que mai va suggerir “res contrari a la llei”.

De la seua banda, l’empresari ha llegit un text en què es disculpava amb els seus pares pel patiment causat i amb la societat per la confiança danyada i a les institucions públiques. “Aquest és l’últim procés d’un llarguíssim calvari que he pagat amb escreix. Els anys a la presó et fan comprendre les coses que són importants en la vida: la família i la llibertat. Confie a seguir avant. Vaig cometre un error, ho sent”, ha afirmat Tauroni.

Tina Sanjuán ha manifestat: “Ha sigut tremend des del punt de vista familiar, personal, emocional i econòmic. L’única cosa que vull a partir de hui és descansar, oblidar-me de tot el que ha passat i estar en pau amb mi mateixa i amb la societat”.

El lletrat de l’exconseller, Javier Boix, s’ha mostrat molt crític amb la Fiscalia Anticorrupció i ha dit que les conformitats de la resta dels acusats han sigut de “conveniència”. “No tot val. Hi ha gent que actua en defensa de la seua pell i si li diuen que ha d’entrar en la presó, ho diu tot menys la veritat”, ha afirmat el penalista, que assegura que el seu client ha patit una “persecució prospectiva”.