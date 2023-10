L’exregidor d’Enllumenat de Rita Barberá tracta de traure rèdit del xalet que li va requisar el banc

El que va ser regidor d’Enllumenat de l’exalcaldessa de València morta Rita Barberá durant diversos mandats, Juan Vicente Jurado, que va començar la seua carrera en Unió Valenciana abans d’integrar-se en el PP, tracta de traure alguna cosa del procés de llançament d’un xalet que es va quedar una entitat financera per no poder fer front al pagament d’un deute, entitat que posteriorment el va vendre al propietari actual.

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Paterna va citar a declarar Juan Vicente Jurado, la seua dona i la propietària d’una immobiliària com a investigats per posar en venda per tres milions d’euros l’immoble que havien perdut a conseqüència del procés concursal de la seua pirotècnia. La propietària de la immobiliària va declarar fa poc en seu judicial que va ser víctima d’un engany. Jurado està citat per a declarar aquesta setmana.

Com va informar elDdiario.es, el banc es va quedar el xalet per no poder fer front al pagament d’un deute i, després, l’entitat financera el va vendre a un fons d’inversió que, al seu torn, el va traspassar a una societat patrimonial familiar al llarg de l’any passat, propietària actual de l’immoble, segons documentació aportada per fonts jurídiques.

Malgrat que no té la propietat legal de l’habitatge, Jurado sí que mantenia la possessió, és a dir, claus i accés a aquesta, ja que encara no s’havia executat el procés judicial de llançament, que estava en tramitació.

Ara, segons la documentació a què ha tingut accés aquest diari, l’exregidor estaria intentant traure un rèdit econòmic sol·licitant una quantitat econòmica elevada a la propietat a canvi d’abandonar tot el procés de manera voluntària i lliurar les claus i la possessió de l’immoble, fets pels quals els nous propietaris estudien posar una altra denúncia per extorsió.

Tal com recull la querella a què ha tingut accés aquest diari, el novembre de l’any passat Jurado ja va intentar vendre el xalet, malgrat que no era propietat seua, fet de què es van adonar els nous amos en veure’l anunciat en un portal immobiliari, la propietària del qual, M. D. C., també està investigada.

Finalment, el jutjat va fixar data per al llançament del xalet el 13 de gener passat. La comitiva judicial acompanyada de la Policia Local anava a fer el tràmit de desallotjament de l’immoble mitjançant el canvi de panys. No obstant això, en accedir a l’immoble la comitiva, després de canviar el pany de la porta principal, la dona de Jurado, visiblement nerviosa, va telefonar a l’exedil, que tan sols 15 minuts després es va personar en l’habitatge. Segons consta en la documentació, Jurado va assegurar que vivia en el xalet amb la seua dona. Davant la situació, la comitiva judicial va suspendre el desnonament i va concedir a Jurado un termini de 10 dies perquè presente els títols que li donen dret a ocupar l’habitatge.

El procés, no obstant això, s’ha dilatat sensiblement per la vaga de lletrats de l’Administració de justícia i, en aquest període, l’actual propietat de l’immoble ha constatat que el xalet va estar de nou en venda almenys fins al 14 de febrer passat, cosa que va motivar que remetera un escrit acompanyat d’una acta notarial al jutjat de Paterna que porta el procés en què advertia d’aquest fet. A més, van presentar la querella contra Jurado mateix i la seua dona, que ha donat lloc a les imputacions, i contra la propietària de la immobiliària que va penjar l’anunci.