L’Hospital Psiquiàtric de Bétera: la meitat de pacients amb el 95% de la plantilla temporal

L’Hospital Psiquiàtric de Bétera manté 19 pacients, malgrat tindre capacitat per a acollir-ne 40. La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV) ha denunciat “la falta de professionals i altres recursos”. La plantilla, segons informa el sindicat, ha disminuït de 85 a 53 professionals, dels quals el 95% són temporals. A més, el centre no té una gerència o direcció mèdica i han desaparegut les categories de tècnic en animació sociocultural o la de metge de família.

Així doncs, CCOO acusa la Diputació de València i els departaments autonòmics de Sanitat i Igualtat d’haver abandonat el centre i recorden que la institució provincial va anunciar fa sis anys la integració de l’hospital a la xarxa de la sanitat pública amb un nombre de professionals adequat

“La falta de coordinació per part de les diferents administracions, que han de donar resposta a les demandes de Salut Mental, ha portat la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a anunciar una inversió de 15 milions d’euros per a un centre similar a la Torre, en comptes d’instar que es dote l’Hospital de Bétera, que ja disposa d’instal·lacions, d’una plantilla suficient per a atendre les necessitats sociosanitàries de salut mental”, lamenta el sindicat, que demana més coordinació entre les institucions per a evitar les duplicitats.

CCOO afirma que l’Hospital Psiquiàtric no està a ple rendiment per la “deixadesa” de la Diputació de València en la gestió de recursos humans i per la “falta d’interés” del Consell a integrar el centre de manera efectiva en la xarxa estratègica de Salut Mental.

El sindicat critica el “poc interés” de la institució provincial a consolidar els llocs del seu personal, un “escull important” per a la seua fidelització. CCOO ha sol·licitat una reunió amb la diputada de l’àrea de Benestar Social, Pilar Sarrión, i amb la responsable d’Administració General, Pilar Molina, sense haver obtingut cap resposta de moment.