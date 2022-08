L'incendi de Bejís, que segueix sense control, ja ha arrasat 19.000 hectàrees de massa forestal

L'incendi forestal que va començar el dilluns a la vesprada a Bejís (Castelló) ha cremat ja 19.000 hectàrees, segons es desprén de l'últim vol de reconeixement dut a terme aquest divendres al matí, si bé són “dades aproximades” perquè encara no està perimetrat.

Així ho ha assenyalat la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, després de la reunió matinal de coordinació sobre els incendis que afecten la Comunitat Valenciana, qui ha precisat que en aquests moments hi ha “flama activa” en una gran part d'aquest incendi.

Bravo ha precisat que durant la nit l'evolució ha sigut “més lenta” gràcies a que hi ha hagut “un nivell d'humitat molt important, la qual cosa ha ajudat a poder contindre l'avanç del foc”, excepte en la zona sud-est, sobretot en el sector que afecta el santuari de la Cova Santa.

En aqueixa zona del santuari, situat en la localitat d'Altura (Castelló), l'acció del foc ha sigut “molt virulenta”, per la qual cosa s'han hagut de concentrar allí mitjans terrestres i aeris.

Bravo ha indicat que, respecte a les mesures de protecció de la població, es mantenen els confinaments que es van decretar ahir a Alcublas i Andilla, així com els desallotjaments de tres llogarets pertanyents a aquesta última localitat valenciana.

Al migdia hi haurà una nova reunió per a analitzar la situació dels incendis a partir de la informació que subministren els vols de reconeixement que es duran a terme durant el matí i analitzar si és necessari adoptar altres mesures.

Pel que respecta a l'incendi que aquesta matinada es declarava en la localitat d'Olocau, al parc natural de la Serra Calderona, l'ajuntament de la localitat valenciana informava aquest matí que el foc s'ha aconseguit estabilitzar i que es treballa en el refredament de la zona per a evitar que el foc revisca.

Estabilitzat l'incendi de Vall d'Ebo

L'incendi que calcinava la Vall d'Ebo des de la nit del dissabte ha quedat estabilitzat aquest divendres a les 10.00 hores. Ha devastat un total de 12.150 hectàrees de terreny en 100 quilòmetres de perímetre. Així ho ha indicat el Consorci Provincial de Bombers d'Alacant, que ha indicat que no preveuen donar per controlat el foc en el dia de hui.

Durant la nit s'han sufocat algunes xicotetes reproduccions en el perímetre i han intervingut uns 120 efectius de bombers, així com 35 vehicles. Al matí s'han sumat tres mitjans aeris, tots del Consorci i Forestals de la Generalitat.

Des del Consorci han indicat que continuen treballant per a assegurar la zona i evitar rebrots i que es manté la vigilància aèria. Per terra es treballa per a anar descobrint i apagant possibles flames i refredant el perímetre amb aigua. També s'està removent la terra per a arribar al sòl mineral i evitar així continuïtat vegetal que puga afavorir reproduccions.