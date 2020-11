L’índex que mesura la velocitat de propagació del virus està des del 3 d’octubre per damunt del llindar de risc al territori valencià

El nombre reproductiu bàsic (R), indicador que estima la velocitat amb què el coronavirus pot propagar-se, està des del 3 d’octubre passat per damunt del valor 1, és a dir, un total de 19 dies, ja que l’última dada recaptada per l’Institut de Salut Carlos III és del 22 d’octubre passat, quan l’índex va marcar 1,07 a la Comunitat Valenciana i un 1,16 de mitjana a Espanya.

Segons els epidemiòlegs, quan aquest valor està per davall d’1 (risc de contagi a menys d’una persona per afectat), l’epidèmia està controlada. No obstant això, si està per damunt, hi ha un risc alt de propagació comunitària descontrolada.

Aquest indicador va estar també per damunt del llindar de risc entre el 16 de juny i el 30 d’agost, període en què es va aprovar el tancament de l’oci nocturn a la ciutat de Gandia (estés després a tot el territori valencià), la localitat de Benigànim i es van adoptar mesures especials per a la ciutat de València, a causa de l’evolució epidemiològica que presentava en aquell moment.

Així doncs, l’índex va tornar a situar-se per davall d’1 en l’autonomia valenciana, amb lleugeres oscil·lacions, entre el 31 d’agost i el 2 d’octubre, moment a partir del qual ha tornat a superar el límit de risc, i ha registrat la pitjor dada el 19 d’octubre passat, quan es va arribar a un índex de l’1,22. Des d’aqueix moment ha anat baixant lleugerament.

Aquest és un dels indicadors que ve a confirmar l’enorme expansió que es va produir de la COVID-19 durant el pont d’octubre passat, la qual cosa ha obligat a decretar un segon estat alarma amb toc de queda inclòs i a tancar perimetralment la Comunitat Valenciana.

La resta de les dades també parlen per si soles. Malgrat que la Comunitat Valenciana continua sent la tercera per la cua amb menys incidència acumulada de contagis, les xifres s’han disparat. En concret, mentre que el divendres 2 d’octubre (una setmana abans del pont) l’autonomia valenciana va registrar una taxa de 103,84 casos per cada 100.000 habitants en les dues setmanes anteriors (269,49 en el conjunt d’Espanya), divendres passat 30 d’octubre es va arribar a 231,47 contagis (485,28 de mitjana a Espanya), un 122% més.

En el mateix període, els hospitals valencians han triplicat els pacients en planta i han duplicat els ingressats en la Unitat de Cures Intensives (UCI). En concret, s’ha passat d’acollir 451 pacients en planta (un 3,96% d’ocupació) i 75 en la Unitat de Cures Intensives (un 7,38% d’ocupació), a tindre 1.244 ingressats en planta (un 10,89% d’ocupació) i 188 en l’UCI (un 18,31% d’ocupació). En el conjunt d’Espanya, els hospitals estan al 14,73% en planta i al 26,59% en l’UCI.

El president del Consell, Ximo Puig, va reconéixer dilluns que l’augment d’hospitalitzacions i ingressos en UCI és “una realitat”, encara que ha assenyalat: “No estem en un moment d’estrés, però hem de preparar-nos perquè qualsevol ciutadà o ciutadana que es veja afectat tinga la millor resposta possible”.

Puig va afirmar que el Consell està “valorant les mesures que es van prendre la setmana passada” i ha advertit que “en funció de l’esdevenidor i la manera com avancen els diferents paràmetres” es prendran més mesures.