L’ORA de València serà debades de 14.00 a 16.00 i a partir de les 20.00 des de dilluns

L’Ajuntament ha aprovat eliminar el pagament de l’ORA en zona blava a la ciutat de València al migdia i a partir de les 20.00 de la vesprada. Així ho va anunciar l’alcaldessa, María José Catalá, que va explicar que aquesta mesura “respon al compromís del Govern d’ajudar els ciutadans a estalviar en mobilitat”.

En concret, es modificaran els horaris de la zona d’estacionament regulat, zona blava, de la ciutat a partir de dilluns 30 d’octubre. A partir d’aquest dia, no s’haurà d’abonar l’ORA ni de 14.00 a 16.00 ni des de les 20.00 de la vesprada, és a dir, l’aparcament passa a ser gratuït una hora abans.

Catalá va comentar que “aquestes noves franges lliures de pagament en l’horari de la zona d’Ordenança Reguladora d’Aparcament (ORA), en concret durant 3 hores, suposaran un estalvi d’1,8 milions d’euros a l’any per als ciutadans”.

Abans del 30 d’octubre, l’empresa adjudicatària haurà d’adaptar la programació, tant de parquímetres com de l’app perquè no permeten pagament de taxa en aquestes franges horàries.

Així mateix, s’haurà de substituir en tots els parquímetres la informació que mostra de manera visible l’horari regulat i adaptar la senyalització vertical al nou horari i els dissenys gràfics que calga per a informar la ciutadania.

Des de l’oposició, per contra, es van mostrar crítics amb aquest canvi. La regidora socialista María Pérez va exigir a María José Catalá que actue amb “transparència i que no confonga amb dades irreals els valencians i valencianes en matèria de mobilitat, com fa des que va accedir a l’Ajuntament de València”.

Pérez va assegurar que el contracte de l’ORA reparteix pràcticament al 50% la recaptació, per la qual cosa l’Ajuntament deixarà d’ingressar directament quasi 900.000 euros i ha mostrat els seus dubtes que l’empresa accepte perdre un milió d’euros a l’any sense cap mena de contraprestació. “Entre les falses afirmacions del regidor i la incompatibilitat de les xifres reals amb el límit que estableix el plec per a la modificació del contracte, demanem al PP que deixe d’enganyar la ciutadania i diga si és possible fer aquest canvi, perquè supera el màxim del 20% que estableix el contracte”, va afegir.

Pérez va acusar Catalá de vendre com un estalvi per als valencians una mesura que el que realment suposarà és que tots els valencians i valencianes subvencionarem l’aparcament en la zona blava a tots els que venen de fora.

Des de Compromís, el regidor Giuseppe Grezzi va comentar que no volen tornar a la València dels anys 60 i en blanc i negre i va defensar que s’ha de mantindre el servei de 14.00 a 16.00 i de 20.00 a 21.00 per facilitar la rotació i l’aparcament de la gent que va a hospitals o zones administratives, que és el servei de la zona blava.