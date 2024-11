L’última bandada de Mazón: sis dies després de la DANA, recorre a la seua única alt càrrec amb experiència en catàstrofes

Sis dies ha tardat el president Carlos Mazón a recórrer a l’única alt càrrec amb un currículum solvent en matèria de gestió de catàstrofes. Es tracta de Rosa Tourís, que des de dilluns passat exerceix de portaveu en les compareixences posteriors a les reunions del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) a l’Eliana.

El nou rostre visible dels Cecopi, capitana de la Guàrdia Civil i natural de Vilanova de Arousa, va tindre la seua última destinació com a cap de servei en l’institut armat en el Centre Nacional de Protecció d’Infraestructures Crítiques, un organisme dependent de la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior. També va ser cap del Centre Nacional de Desapareguts d’Espanya (CNDES), organisme pioner a Europa. La seua trajectòria, en definitiva, contrasta amb alguns dels alts càrrecs del Govern de Mazón que detenen les competències en emergències.

“És una molt bona portaveu per a informar de les qüestions tècniques”, afirmen fonts de Presidència de la Generalitat. Les mateixes fonts no aclareixen si la seua funció de portaveu s’estabilitzarà per a les pròximes compareixences. Tourís se situa en un punt intermedi entre l’àmbit tècnic i el polític. La capitana de la Guàrdia Civil, segons confirmen fonts coneixedores del Cecopi, va estar col·laborant des de dimarts passat en la gestió de l’operatiu. En les reunions s’ha mantingut en un segon pla, encara que, després de dues compareixences seguides, transmet un missatge més tècnic que el president Mazón, protagonista d’una gestió desastrosa.

Rosa Tourís, uniformada amb una jaqueta EPI del Departament de Prevenció d’Incendis que dirigeix, ha exercit de portaveu de les reunions del Cecopi de les dues últimes jornades (cinquena i sisena des de la catàstrofe de la DANA). Dimarts, en la seua segona compareixença, Tourís ha explicat que els serveis d’emergències continuen en la cerca de possibles víctimes en la rambla del Poio, el riu Magre i en la desembocadura del Túria i de l’Albufera. La directora general ha detallat les faenes de retirada a abocadors de residus i estris per a agilitzar l’alliberament de vies i poblacions i ha anunciat noves oficines a Algemesí, Alfafar i Albal de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil per a les denúncies de familiars sobre possibles desapareguts.

A més dels aspectes tècnics de les mesures, la directora general també ha detallat altres mesures de gran importància política, com la pròrroga de 48 hores del decret que regula les restriccions de circulació davant la necessitat d’usar maquinària pesant per a agilitzar les faenes dels equips d’emergència en localitats com Aldaia, Alaquàs, Picanya, Sedaví, Paiporta, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Albal i Beniparrell.

Formació en seguretat i medicina forense

Llicenciada en Dret i especialitzada en l’àmbit de la seguretat i professora de la Universitat Autònoma de Madrid i de l’Institut Superior de Dret i Economia, va entrar en la Guàrdia Civil el 2001.

Compta amb diversos màsters, en àmbits com ara direcció de seguretat i medicina forense, i formació especialitzada de la Guàrdia Civil d’especialista en Policia Judicial i Informació. A més, Tourís va ser la número u de la promoció d’oficials de la Guàrdia Civil (va ser la primera dona a obtindre aquesta qualificació des que l’institut armat va incorporar dones el 1988).

El seu llarg currículum oficial detalla –en tres pàgines– un apartat de premis i distincions, com ara diverses creus per mèrits tant de l’institut armat com de la Policia Nacional, entre altres la Creu de l’Orde del Mèrit de la Guàrdia Civil, que va rebre fa una dècada de mans del rei Felip VI.

Substituta de l’anterior director general de Vox

L’última bandada de Mazón –la primera que aporta una mica de trellat a la catastròfica gestió de la resposta de la DANA– denota el desbordament de l’equip d’emergències de la Conselleria de Justícia i Interior que dirigeix Salomé Pradas. El currículum de primer nivell de Rosa Tourís contrasta amb el d’altres alts càrrecs nomenats en el Consell i amb funcions rellevants en la gestió de les emergències, com ara el director general d’Interior nomenat dimarts passat, l’expert en festejos taurins i exalcalde del PP Vicente Huet.

Rosa Tourís va ser nomenada directora general de Prevenció d’Incendis el 6 d’agost passat, després de la remodelació del Consell a conseqüència de l’eixida de Vox de l’executiu autonòmic. Va substituir en el càrrec Francisco José Aparisi García, catedràtic d’estadística a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Després del cessament de la consellera de Vox de Justícia i Interior llavors, les competències de prevenció d’incendis forestals van passar a les mans de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, que dirigeix Vicente Martínez Mus.