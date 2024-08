Les aigües que arriben a l'Albufera es monitoritzaran gràcies a la digitalització de les infraestructures de sanejament

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha destacat que la digitalització de les infraestructures de sanejament i depuració que es durà a terme a la Comunitat Valenciana permetrà avanços “tan rellevants” com el monitoratge de les aigües que arriben a espais “de gran valor ecològic” com l'Albufera.

Així ho ha assegurat el titular de Medi Ambient durant la visita a les instal·lacions de GOLab, el Centre d'Intel·ligència de l'Aigua de Global Omnium, on ha conegut els avantatges d'una gestió “eficaç” dels recursos hídrics mitjançant “un millor coneixement del cicle integral de l'aigua, cosa que donarà lloc a una administració més eficient, sostenible i amb beneficis ambientals”.

Aquestes novetats, ha valorat, “facilitaran un coneixement detallat de les aigües de les aportacions que arribin a l'Albufera en època de pluges” i serà possible gràcies al projecte Perte SHINE-AMV, en què participarà l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR). El projecte compta amb una inversió d'1,1 milions d'euros, 655.000 dels quals provenen de fons europeus, segons ha detallat la Generalitat en un comunicat.

Aquest pla aprofundeix en la digitalització i sensorització dels sistemes de sanejament a les estacions depuradores de Pinedo II i Quart-Benàger, que compta a més amb la col·laboració d'AVSA, l'Ajuntament de València, Emmet, Emivasa i Global Omnium Inversiones.

Martínez Mus també ha anunciat que la Generalitat traurà a licitació el projecte Digar-CV per a la digitalització de les infraestructures de sanejament i depuració i les operacions de control d'abocaments de les tres províncies de la Comunitat Valenciana amb un pressupost de 12,5 milions d'euros, dels quals 7,8 milions procedeixen de fons europeus Next Generation.

Es tracta de detectar i monitoritzar “de manera detallada” l'entrada i l'eixida d'aigua de 467 depuradores d'aigües residuals de tot el territori valencià, així com el seu consum energètic, cosa que permetrà conèixer, ha assenyalat el conseller, “la qualitat dels abocaments, especialment durant els episodis de pluges, garantint així una millor protecció de l'ecosistema aquàtic”.

El titular de Medi Ambient ha assegurat que la posada en marxa dels dos projectes “enfortirà la resiliència de la regió davant esdeveniments climàtics extrems i garantirà el compliment de la legislació ambiental”. En definitiva, ha incidit, la iniciativa “millorarà la gestió de l'aigua, augmentarà la vida útil, reduirà l'empremta de carboni i el consum energètic i afavorirà un ús equitatiu i participatiu dels recursos hídrics”.

L'EPSAR serà l'encarregada de traure al setembre la primera licitació d'aquest projecte per a la instal·lació i la posada en marxa d'equips de mesura i transmissió de senyal. El projecte inclou la instal·lació de sensors a les entrades i eixides d'aigua de les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) per mesurar determinats paràmetres.

A més, l'EPSAR proporcionarà sis estacions portàtils per al control de qualitat de l'aigua que registraran i transmetran dades en temps real. S'hi inclouran dispositius amb intel·ligència artificial per detectar abocaments contaminants. La segona part implicarà la creació duna plataforma de recollida de dades de les sondes instal·lades, integrant una aplicació per a la gestió de la informació.